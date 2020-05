Marina Jiménez: "La vuelta al cole se podrá dar si se recuperan las líneas cerradas"

¿Cómo valora este fin de curso telemático?

Está siendo complicado por las conexiones, porque la brecha digital está ahí. Hay familias con los padres teletrabajando y los dispositivos digitales que tienen los niños son los de los padres. También hay familias que no tienen una conexión continua a internet y que tienen muy limitados los datos. O que simplemente han intentado trabajar a través del móvil del padre o de la madre. Además, cada centro está gestionándolo como puede. Y al final, a los padres, sobre todo en Primaria, donde los niños son muy dependientes, nos está resultando muy complicado ya que la supervisión es continua porque la autonomía de los niños es prácticamente nula. Los mayores son más independientes, pero también sucede muchas veces que no les llega la capacidad en tecnología a nivel familiar. Hay de todo.

¿Qué se podría haber hecho para evitar esta situación?

Las instrucciones que se dieron para este tercer trimestre fueron muy laxas, todo se dejó en manos de los centros y no se dio apoyo a los docentes, no tuvieron unos criterios claros. Ha sido un error porque la normativa a nivel andaluz está recogiendo claramente que el alumnado que pueda avanzar, que avance, y el que no, que se le refuerce. Unas instrucciones claras hubieran sido clave. Lo que vemos es una falta total de empatía, desigualdades. Y no nos olvidemos de la atención a la diversidad, un alumnado con el que el tema emocional se trabaja mucho y esto es muy difícil hacerlo online. Lo que vemos es que se ha utilizado la táctica del "tú te las avías" y cuando llegue el momento de ver a quién se le piden las responsabilidades, al final van a ser los centros los que van a tener que estar dando la cara ante todos.

¿Considera este como un curso perdido?

No es la sensación que tenemos las familias, teniendo en cuenta que el tercer trimestre es el que menos días lectivos tiene. Y, de todas formas, nuestro currículum educativo está ya de por sí muy sobrecargado, y esto no lo decimos solo las familias, también los docentes. Que tengas más temario no quiere decir que el conocimiento y las aptitudes y capacidades al final vayan a ser las idóneas.

¿Deberían haberse retomado antes las clases?

Después de ver lo que ha pasado en Francia, incluso en Alemania y Dinamarca, creo que ninguna familia ni ningún docente veía la posibilidad de plantearse la vuelta a las aulas. Primero, porque no están preparadas para la ratio, por lo que es imposible mantener la distancia social, no hay una garantía ni un protocolo. Así que no creo que haya un padre o una madre que, salvo por cuestiones meramente de conciliación, hubiese querido volver. Y de hecho, aquellos padres y madres que han seguido teniendo un trabajo presencial, han tenido que buscarse la manera de conciliar y lo han hecho desde el 13 de marzo.

¿Y estarán las aulas preparadas para la vuelta al cole en septiembre?

Llevamos cinco, seis, siete años, con el Gobierno anterior, denunciando el cierre de líneas públicas. La vuelta al cole se podrá dar siempre y cuando se recuperen esas líneas, así que esperamos un plan extraordinario de inversión en Educación, igual que se va a hacer en sanidad, si pretendemos que haya 15 alumnos por clase. La solución no puede ser solo que haya turnos de mañana y tarde o clases presenciales y online. Habrá que ver los posibles escenarios que nos encontramos en septiembre y habrá que ir planificándolo todo. Porque no sabemos si vamos a poder estar físicamente o si en noviembre tenemos que volvernos otra vez a casa. Las famosas aulas TIC, los famosos ordenadores y tabletas que se daban... realmente han sido siempre las grandes olvidadas. Aquellos docentes que apostaban por las nuevas tecnologías, eran casi como los raros del claustro y nunca se le ha dado importancia. Y ahora nos hemos visto todos a los pies de los caballos en las nuevas tecnologías. Y el plan de refuerzo para el año que viene debe empezar desde septiembre, en todos los centros y para todos los alumnos.

¿Apuestan entonces las familias por la vuelta presencial para todos?

Al menos en Primaria. Ojalá pudiéramos volver al sistema presencial de siempre, pero con mucha menos ratio. Pero el análisis hay que hacerlo viendo las distintas características que tiene cada etapa y, dentro de cada etapa, cada ciclo. Aunque volvemos al mismo tema. Si haces presencial y online, tendrás que duplicar docentes, porque el mismo docente no va a estar dando clases presenciales a la vez que tiene a la otra mitad telemática. Y los que hagan online, ¿a cargo de quién se quedan en casa? Esto es un debate muy antiguo: la escuela no debe ser la única solución que tengamos las familias para conciliar. Y volvemos a lo mismo: nosotros no somos docentes. Tú puedes tener muchos conocimientos y estudios universitarios, pero la didáctica de cómo se enseña la sabe el docente. Yo le voy a enseñar a mis hijos como me enseñaron a mí en la EGB, que seguramente no tenga nada que ver con el sistema de ahora.

Puestos a elegir, ¿turnos de mañana y tarde o presencial-online?

Es como si me preguntas susto o muerte. Siempre vamos a intentar que sea presencial, que es lo que mayor beneficio tiene para nuestros hijos, porque podrán tratar con sus maestros directamente. Pero no sabría decirte si prefiero turnos o presencial-telemático, porque sigue siendo cargar a las familias a la hora de conciliar. Y no solo hablamos de la conciliación familiar, también de la del propio docente. Lo ideal sería que, aunque hubiese retraso en el inicio del curso, que hubiera alternativas para que todo sea presencial, con una inversión en infraestructuras que permita bajar la ratio y contratar más docentes. Y prepararnos por si volvemos a tener una actividad no presencial.