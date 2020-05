Cultura.- Cabanyal Íntim suspén la seua desena edició però proposarà trobades escèniques amb el Musical i la Mutant

Davant la impossibilitat actual de realitzar el festival mantenint el seu esperit de desenvolupar una programació íntima en les llars del barri del Cabanyal, amb aforaments reduïts, i en la qual "prima la proximitat entre el públic i els actors, la desena edició de Cabanyal Íntim, organitzada sota el lema El Temps", s'ajornarà al 2021, ha indicat l'organització en un comunicat.

"Hem treballat durant mesos amb molta il·lusió i energia però donades les circumstàncies que estem vivint degudes a la Covid-19 considerem que el més assenyat és posposar les dates", ha explicat la seua directora artística, Isabel Caballero, qui assegura que els agradaria poder mantindre la programació que ja havien tancat per a aquesta edició i convocar als artistes participants a una nova cita per a maig del pròxim any.

La multitud de missatges i mostres de suport que el festival està rebent aquests dies per part de la ciutadania, destaca Caballero, "constaten que es tracta d'una cita molt consolidada, estimada i esperada pel seu públic".

"ÍNTIMS EN PAUSA"

Encara que enguany no es realitzarà la gran festa escènica del Cabanyal Íntim, el festival, en agraïment a la fidelitat del seu públic i "per a mantindre viva la seua llum, oferirà al setembre i en col·laboració amb l'Ajuntament de València, unes trobades escèniques que es desenvoluparan en el Teatre El Musical i La Mutant".

"Encara que encara estan per definir, seran unes trobades que es perllongaran durant diversos dies i que faran que ens tornem a trobar per a celebrar la vida que és el que sempre hem pretès fer des del festival", ha avançat Caballero.

Uns 'Íntims en pausa' que "oferiran una sèrie de propostes multidisciplinàries, encara per concretar, en les quals el festival vol involucrar algunes companyies i/o creadors i proposar-los un repte": "Si per un dia, per uns moments, poguérem atrapar el somni de no haver parat, d'haver celebrat aquest desé aniversari, com seria? Si poguérem retindre eixes imatges d'abans de tot açò i col·locar-les dins d'un teatre, què passaria?", ha agregat.

Una idea que "encara està en el forn", reconeix la directora, que haurà d'adaptar-se a les regulacions exigides en eixe moment, però que servirà, entre altres coses, "per a exorcitzar al dimoni pandèmic a través de l'art i les trobades creatives", conclou.