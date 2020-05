Heraldo y 20minutos estrenan este viernes 'Comedia a domicilio', un 'show' inédito 'online' y participativo con J. J. Vaquero e Iñaki Urrutia

En plena fase de desescalada, aún hay sitios a los que no se puede ir, monumentos que no se pueden visitar y espectáculos que no se pueden disfrutar. Por ello, y ya que el humor en estos tiempos es tan necesario, J. J. Vaquero e Iñaki Urrutia traen su espectáculo Comedia a domicilio.

"Como no podemos ir al teatro... te llevamos el teatro a casa". Bajo esta premisa, los dos irreverentes humoristas estrenan este viernes este espectáculo organizado por 20minutos y Heraldoy patrocinado por Ibercaja que se retransmitirá online desde un escenario de Madrid. Esta novedosa experiencia costará 3,50 euros y ya se pueden comprar entradas desde la página web 20minutos.es/comedia.

"Quiero que todo lo que cuente en el monólogo sea totalmente novedoso, que no esté colgado en internet. Sí que habrá alguna cosa que puede que haya dicho en alguna red social o intervención radiofónica, pero poco más", asegura J. J. Vaquero a Heraldo. "He ido tomando notas durante el confinamiento de las cosas que nos han ido cambiando la vida y muchas de ellas las voy a contar".

Por lo tanto, el espectáculo será completamente inédito y diferente pues, tras una actuación individual de 15 minutos cada uno, ambos monologuistas se pondrán a contestar a las preguntas del público.

"Estaremos en un plató en Madrid con el aforo de público permitido y con las medidas de seguridad pertinentes. Después, la gente comentará y preguntará y haremos humor a partir de estos comentarios", explica.

De este modo, J. J. Vaquero e Iñaki Urrutia pretenden aportar un poco de humor a la situación que se está viviendo actualmente con un espectáculo global que cualquier puede ver y en el que todos pueden participar.