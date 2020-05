Benito Almirante, infectólogo de la Vall d'Hebron: "El coronavirus no puede acabar con la libertad de las personas"

El doctor Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, cree que las restricciones de movilidad entre regiones sanitarias o provincias se deberían retirar “en muy poco tiempo”, así como la circulación entre los países de nuestro entorno. De hecho, el infectólogo piensa que "la movilidad dentro y fuera de los países tendrían que ir al unísono” y que en este momento “Europa tendría que considerarse un solo país” en cuanto a los desplazamientos.

Según el experto, “desde el punto de vista científico no tiene sentido que cada país tenga sus normas”, dado que el SARS-COV-2 se encuentra en un estado “muy parecido” en toda Europa. De hecho, ha apuntado que “la mayoría de países de nuestro entorno ya se desplazan y tienen el mismo volumen de enfermedad que en España, o incluso un poco más”.

Además, el doctor Almirante, protagonista en los medios tras decir que la Covid-19 ya está en su fase final, ha explicado a 20Minutos que, siendo los grupos de riesgo "las personas mayores, que habitualmente no viajan, el personal sanitario y algunos grupos familiares muy fáciles de identificar”, sí es viable permitir la movilidad entre territorios a muy corto plazo.

¿En qué situación está España?

El infectólogo asegura que la situación de la pandemia en España es “muy favorable” en este momento. De hecho, cuando ya hace varias semanas que tanto niños como adultos pueden salir a pasear y hacer deporte, no ha notado ningún repunte en el número de casos, más bien todo lo contrario: “Desde hace 14 días, en el hospital ingresan uno o dos pacientes como máximo al día, o incluso ninguno”, diagnosticados de Covid-19.

Esta es una situación muy distinta a la que se vivía en el hospital Vall d’Hebrón -el más grande de Catalunya- en pleno pico de la pandemia. Entonces llegaban a tener “más de 80 ingresos por día”, relata el médico. Otro dato a destacar es que la última semana tampoco habido ningún ingreso en la unidad de críticos del centro.

Según el doctor Almirante, la supuesta marcha del SARS-COV-2 de España se debe a la conducta del propio virus, que “se está comportando como un virus estacional". De este modo, Tal y como ocurre con otros virus como la gripe, este "presenta una curva en la que hay unos días que suben los casos muy rápido; luego se mantiene en la parte alta y después va descendiendo lentamente hasta llegar a donde estamos ahora, que la curva es prácticamente plana”, explica. El confinamiento, que recuerda “nunca ha sido total”, simplemente habría hecho “que la curva no sea tan elevada”.

En cuanto al proceso de desescalada, el infectólogo ve con buenos ojos cómo se está produciendo en nuestro país y considera que “no se está acelerando en ningún territorio”. De hecho, ha subrayado que se está llevando a cabo “según las expectativas”.

Mascarillas: ¿Aún son necesarias?

Entonces, si el virus está en su fase final, ¿no llega tarde la obligatoriedad de usar las mascarillas en los espacios públicos? Para el doctor Almirante, “ahora ya no son tan necesarias como hace unos meses”, y menos aún en espacios alaire libre, donde “no hay posibilidad de transmisión”, dice.

De hecho, el infectólogo asegura que para contagiarnos al aire libre “habría que estar al menos 15 minutos con alguien a menos de 1,5 metros de distancia, y que éste estuviera hablando sin parar o tosiendo”. Eso sí, en espacios cerrados, como supermercados o transporte público, matiza que su uso aún “puede tener su indicación”.

¿Qué sabemos de un posible rebrote?

Sobre la posibilidad de que el coronavirus SARS-COV-2 tenga un rebrote, el médico apunta que "si el virus es estacional como parece, lo razonable es pensar que será en invierno". No obstante, también apunta que "absolutamente nadie sabe si va a pasar" y pone como ejemplo su antecesor, el SARS-COV-1, que "afectó en 2002 y 2003 y luego desapareció por completo".

Lo que sí es seguro es que una nueva oleada no sería tan virulenta como la de este 2020. Tras esta experiencia, el sistema público de salud estaría más preparado y el diagnóstico sería más fácil de realizar.

“A lo que más hemos aprendido es a organizarnos mejor, algo muy importante de cara a nuevos brotes”, apunta el doctor, que reconoce que hasta ahora el personal no tenía experiencia en situaciones similares: “Lo más parecido a esto fue la gripe pandémica del 2009" pero, aunque entonces sí hubo "mucha más cantidad de enfermos, la gravedad no fue tan importante, ni tampoco se hizo confinamiento", relata.

¿Cuánto tiempo durarán los anticuerpos?

El 5% de la población española ha superado la infección del nuevo coronavirus y ha generado anticuerpos, según los resultados de la primera oleada del estudio sobre seroprevalencia. No obstante, todavía habrá que esperar para descubrir cuánto duran: "No lo sabremos hasta que no pase un tiempo y se hagan evaluaciones sucesivas", explica Almirante.

Además, aunque sí haya anticuerpos, el doctor apunta que también hay que comprobar "que estos sean neutralizantes", es decir, "capaces de combatir el virus para no producir la enfermedad".

Cabe recordar que, en el caso de su antecesor, el SARS-COV-1, los anticuerpos "duraban entre uno y dos años", según el experto, y reconoce que sería "una excelente noticia" que los de este coronavirus durasen lo mismo.

¿Qué hay de las medidas en el sexo?

Ante lasrecomendaciones para practicar sexo que se han publicado los últimos días, Benito Almirante se muestra totalmente en contra, dado que “en este momento la mayoría de la población no tiene el virus”. Así mismo, ha aseverado que los humanos necesitamos “afectividad a todos los niveles” y que no tenerla podría hacernos salir de esta crisis “con más daños”.

Por eso, el infectólogo asevera que él jamás recomendaríarelaciones que eviten los besos o posturas cara a cara, tal y como desde ciertas entidades se está proponiendo. Es más, eso para el experto “no es una relación afectiva”.

“Estas recomendaciones no pueden entrar en las casas de las personas. Sería un gran problema para la humanidad", manifiesta Almirante, y sentencia: "El coronavirus no puede acabar con la libertad de las personas”.

¿Existe riesgo de contagio en las terrazas?

Este lunes Barcelona y Madrid han reabierto las terrazas de los bares, donde pueden juntarse hasta diez personas alrededor de una mesa. ¿Hay posibilidades de contagio? “Muy pocas”, asegura el doctor, que insiste en que para que eso ocurra es necesaria una elevada cantidad de virus.

A propósido del asunto de las terrazas, la semana pasada la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) lanzó la recomendación de no fumar tanto en ellas como en otros espacios públicos durante la desescalada, arumentando que al exhalar el humo se expulsan gotitas respiratorias que pueden infectar a otros. Por su parte, el infectólogo ve innecesario prohibir esta práctica, porque “el hecho de fumar es mucho más perjudicial que otras enfermedades" y cree que, aunque es bueno valorar que fumar no es conveniente, no hay que hacerlo "por el coronavirus".

Siguiendo con el asunto de vetar ciertos comportamientos por razones de salud, el doctor Almirante afirma ser “poco partidario de prohibir casi nada". Así, él prefiere "concienciar a la población y hacer recomendaciones, no obligaciones", para que cada uno "asuma como propias las decisiones".

En esta línea, el experto considera que se debería dar una oportunidad a la ciudadanía para empoderarse, y que existen ciertos aspectos en los que “parece que los políticos asumen que la sociedad es muy inmadura, y es un error”.