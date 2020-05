Davó (Podem) creu que hi ha temps encara per a "explorar" el diàleg amb altres candidatures

"Jo seguisc dient que necessitem tindre un partit més sòlid i ferm; estem en els governs i necessitem reforçar la nostra gent en els governs per a continuar amb les polítiques de transformació, fer més sòlids els partits per a reforçar els governs, anar tots a l'una i consolidar els lideratges que hi ha", ha dit.

Davó ha afirmat que va tindre una primera trobada amb la també diputada Pilar Lima i li haguera agradat eixir d'ell "amb algun acord però no va ser possible". No obstant açò, ha incidit que fins al 5 de juny es poden registrar els acords i les llistes unitàries. "Seguirem intentant eixa unitat", ha subratllat, perquè "no és moment de dividir", sinó tot el contrari.

El calendari de l'Assemblea Ciutadana Valenciana s'estén fins a mitjan juny. Fins al dijous 28 està obert el termini de preinscripcions individuals; el 29 de maig es presentaran les precandidatures; del 30 de maig al 3 de juny es podran rebre avals personals i col·legiats, i presentar-los per formulari; l'1 de juny es tancarà el cens; el 7 de juny es publicaran provisionalment les llistes i candidatures, que seran definitives el dia 9.

Eixe mateix dia s'obrirà la campanya, que s'estendrà fins al 17. Les votacions seran del 12 al 17 de juny de forma telemàtica i el 19 de juny es publicaran els resultats.