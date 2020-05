Davó (Podem) cree que hay tiempo aún para "explorar" el diálogo con otras candidaturas

"Yo sigo diciendo que necesitamos tener un partido más sólido y firme; estamos en los gobiernos y necesitamos reforzar a nuestra gente en los gobiernos para continuar con las políticas de transformación, hacer más sólidos los partidos para reforzar los gobiernos, ir todos a una y consolidar los liderazgos que hay", ha dicho.

Davó ha afirmado que tuvo un primer encuentro con la también diputada Pilar Lima y le hubiera gustado salir de él "con algún acuerdo pero no fue posible". No obstante, ha incidido en que hasta el 5 de junio se pueden registrar los acuerdos y las listas unitarias. "Seguiremos intentando esa unidad", ha subrayado, porque "no es momento de dividir", sino todo lo contrario.

El calendario de la Asamblea Ciudadana Valenciana se extiende hasta mediados de junio. Hasta el jueves 28 está abierto el plazo de preinscripciones individuales; el 29 de mayo se presentarán las precandidaturas; del 30 de mayo al 3 de junio se podrán recibir avales personales y colegiados, y presentarlos por formulario; el 1 de junio se cerrará el censo; el 7 de junio se publicarán provisionalmente las listas y candidaturas, que serán definitivas el día 9.

Ese mismo día se abrirá la campaña, que se extenderá hasta el 17. Las votaciones serán del 12 al 17 de junio de forma telemática y el 19 de junio se publicarán los resultados.