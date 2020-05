L'AVL i el Termcat renoven el seu acord de col·laboració per a "afavorir el desenvolupament de terminologia"

L'acord preveu compartir informació d'interés comú i l'establiment de mecanismes per a garantir, sempre que siga possible, la difusió de formes comunes per a designar els nous termes, informa l'ens normatiu del valencià en un comunicat.

El president de l'AVL, Ramon Ferrer, i el director del Termcat, Jordi Bover, han firmat la pròrroga del conveni inicial de l'any 2016, acord que assegura quatre anys més de col·laboració.

La cooperació establida ha sigut valorada com "una experiència molt positiva" per les dos institucions. Entre les accions que destaquen figura la publicació en línia del 'Vocabulari de la música'; l'organització conjunta d'una jornada de terminologia, duta a terme el 2017 en la Universitat Jaume I de Castelló sobre 'L'activitat terminològica com a base per a l'expansió de l'ús social de les llengües', o la participació del cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l'AVL, Josep Lacreu, en els Espais Terminològics 2018 organitzats pel Termcat al voltant de l'obra de Pompeu Fabra i la terminologia.

Davant la situació excepcional de crisi sanitària provocada per la Covid-19, la firma d'aquest nou conveni s'ha formalitzat per mitjà de procediments telemàtics.