El Ayuntamiento controlará el aforo en sus playas con entradas y salidas "regladas"

Así lo ha señalado la alcaldesa, Gema Igual, en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, en el que destaca que el Consistorio lleva trabajando "mucho tiempo para saber que había que hacer en las playas" tras permitirse su reapertura en la fase 2.

"Me he vuelto loca para ver quien tenía responsabilidades y, nuevamente, parece ser que son todas del Ayuntamiento de Santander, ha sentenciado Igual, explicando que la Demarcación de Costas manifestó que entiende que no tiene responsabilidades en el asunto y que el Gobierno de Cantabria "a lo más que iba a llegar es a hacer un documento con todos los municipios cántabros que tienen playa".

La alcaldesa ha destacado la importancia de la fase 2, en la que "podemos hacer más cosas como ir a la playa y además el tiempo nos acompaña". Y tras insistir en el trabajo del Ayuntamiento para que se cumplan las medidas de seguridad, ha asegurado que "ninguna persona que esté fuera y piense en venir a la playa a Santander va a encontrar ninguna razón para echarse para atrás".

Además, ha confiado en que los santanderinos cumplirán las medidas de distanciamiento social en ellas, y les ha instado a acudir a pie, en bicicleta o en autobús.

Además de referirse a la apertura de las playas, la regidora ha insistido en la "buena noticia" que supone avanzar en las fases de la desescalada porque ya "se ve en la calle la reactivación económica" y "mas locales abiertos".

"Hoy estoy contenta. Fase 2, nuevas actividades que hacer en la ciudad y reactivación económica", ha concluido.