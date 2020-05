Donación de sangre: ¿te hacen el test del coronavirus? ¿puedes donar si has superado la COVID-19?

La donación de sangre siempre es necesaria en todas las épocas del año y circunstancias, incluida la emergencia sanitaria del coronavirus. Tras la declaración del estado de alarma y el consecuente confinamiento de la población, los centros de transfusión se han tenido que organizar y adaptar a las necesidades para mantener un suministro de reservas adecuado.

En este sentido, durante la desescalada, los hospitales continúan necesitando donaciones de sangre ahora que empiezan a programar cirugías y tratamientos que quedaron aplazados para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19.

¿Son seguras las donaciones de sangre?

Todas las unidades de donación, tanto fijas como móviles, son espacios completamente seguros para los donantes y los profesionales sanitarios donde se llevan a cabo las medidas de higiene y seguridad necesarias. Los espacios se desinfectan y limpian de forma permanente y los materiales utilizados son 100% estériles.

No obstante, para la protección de la salud de los profesionales y del resto de donantes, hay que aplicar una serie de recomendaciones durante esta emergencia sanitaria. Por tanto, aquellas personas que hayan tenido síntomas compatibles con COVID-19 o que hayan estado en contacto con algún enfermo en los últimos 15 días no puede acudir a donar sangre.

¿Te hacen el test del coronavirus al donar sangre?

No se realiza el test de coronavirus ni se hacen pruebas serológicas si acudes a donar sangre, ya que "no es un virus que se transmita por transfusión sanguínea", indican a 20minutos desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Por tanto, solo se realiza serología con aquellos virus o patógenos que pueden transmitirse por la sangre como el VIH o las hepatitis B y C.

Otros análisis que se realizan son la "determinación del grupo sanguíneo, test de sífilis, recuento hematológico, además de un screening para la detección de la enfermedad de Chagas, Paludismo o HTLV en algunas donaciones", destaca la web de Donación de Sangre de la Comunidad de Madrid.

Hay que recordar que la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es a través de las gotículas "que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar". Por eso es tan importante seguir las recomendaciones sanitarias para la prevención como lavarse las manos con agua y jabón y mantener la distancia física de seguridad entre personas.

¿Puedo donar sangre si he sido diagnosticado de COVID-19?

En el caso de haber padecido la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 puedes acudir a donar sangre cuando hayan pasado 28 días desde la desaparición total de los síntomas de la enfermedad.

¿Cuáles son las recomendaciones principales para donar sangre con seguridad?

No acudir si tienes o has tenido síntomas compatibles como fiebre o afecciones respiratorias en los últimos 15 días. Tampoco si has estado en contacto estrecho con un paciente diagnosticado.



Utilizar siempre mascarilla, ya que su uso es obligatorio en los espacios cerrados y, por tanto, también en las salas de donación. ​

Lavarse las manos; evitar tocarse la nariz, manos y boca, y toser en un pañuelo desechable o en el hueco del codo.

​Mantener la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros.