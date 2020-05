Chelo García-Cortés se cabrea con su mujer, Marta Roca, en 'Sálvame': "¡Vete!"

Si la pasada semana Chelo García-Cortés fue una de las grandes protagonistas de los platós de Mediaset tras sincerarse sobre la muerte de su madre y enfrentarse a Kiko Matamoros en Sábado Deluxe, este lunes volvió a dar que hablar en Sálvame.

La periodista intervino en el programa conducido por Carlota Corredera para defenderse de los descalificativos que pronunció Matamoros sobre ella el pasado fin de semana. Y es que el tertuliano la llamó "hiena", "cobarde", "profanadora de tumbas" o "vendehumos", lo que provocó que su compañera abandonara el plató.

La colaboradora conectó desde su casa para aclarar la situación, aunque su mujer, Marta Roca, también quiso intervenir, lo que no pareció gustarle. "Vete, ¡que te vayas!", le gritó la comunicadora, visiblemente enfadada.

Roca se coló en varios momentos de la videollamada, a pesar de que la tertuliana le pidiera que desapareciese de la cámara. Por ello, no tuvo más remedio que dejarla. "No quiero que me defienda, ya me sé defender yo solita", explicó la colaboradora, dejando claro que prefiere enfrentarse a las polémicas sin ayuda.