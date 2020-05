La futura Llei Valenciana de Canvi Climàtic planteja reserves de sòl per a instal·lacions d'energies renovables

Així ho ha avançat aquest dimarts la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, durant la presentació del text, acompanyada de la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón; la directora general de Canvi Climàtic, Celsa Monrós, i el director general de Transició Ecològica, Antonio García Díez.

La futura norma aposta també per la 'fiscalitat verda' amb el desenvolupament d'un impost sobre les noves matriculacions de vehicles combustibles que es realitzen a partir del 2023, una mesura amb la qual pretén incentivar l'ús de vehicles lliures d'emissions. I atés que açò exigirà una xarxa suficient de punts de recarrega, l'impost tindrà "caràcter finalista" i el que es recapte es destinarà a mesures en aquest sentit, ha explicat la consellera.

A més, l'esborrany proposa establir una càrrega impositiva per a zones de gran afluència de vehicles combustibles com són els centres comercials i per als grans bucs que recalen en els ports valencians.