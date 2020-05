Zaragoza.- Azcón critica que Vox abandone la Comisión por el futuro de la ciudad y augura consenso

"No es buena idea porque el momento que vivimos hace que se sume más trabajando en una comisión que levantándose, pero los importante es que se acabará con un acuerdo y con medidas importantes para el futuro de Zaragoza. Eso es lo más importante de todo".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha reconocido que le gustaría que todos los partidos políticos estuvieran en la Comisión por el futuro de Zaragoza, pero ha incidido en que "lo importante" es que se alcanzarán medidas para el futuro de Zaragoza "sobre todo las que tienen que ver con la seguridad y la salud de los ciudadanos" y así poder tomar nota de lo que puede suponer un brote de coronavirus.

Las conclusiones serán consensuadas y se trata de llegar a cuerdos entre todos los integrantes. "Lo importante es que en lo que haya acuerdos se pongan en marcha las medidas para que la recuperación llegue lo antes posible". Ha aclarado que su hay propuestas que no tienen consenso se quedarán fuera, lo que no significa que no se reivindiquen por la oposición o que el Gobierno pueda hacer su programa.

A PODEMOS

Sobre la petición de Podemos que le ha dicho que no puede seguir siendo alcalde, ya que Vox apoyó la investidura de Azcón, ha respondido que la formación morada "no se caracteriza por la coherencia porque si fuera así ya le habría pedido la dimisión al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando los socios se le caen en la votación del estado de alarma".

Ha recordado que Podemos no ha pedido la dimisión de Sánchez cuando ERC vota en contra del estado de alarma o el resto de partidos que apoyaron la investidura votan en contra de la prórroga.

A su parecer, Podemos "se ha especializado en decir una cosa y hacer la contraria. Se ha convertido en la casta en las administraciones, en la defensa del sillón por encima de todo y en decir una cosa y hacer la contraria", ha resumido.

"SIN PELIGRO"

Sobre su cargo de alcalde tras esta decisión de Vox, tajante ha dicho: "no veo que peligre". Ha abundado en que hay una Comisión para la reconstrucción de Zaragoza en la que se han levantado dos concejales de Vox, pero el resto sigue y "seguro que respaldarán el trabajo".

"Decir que hay una crisis en el Gobierno municipal e no ver lo que está pasando y aplican -Podemos- la ley del embudo porque no ven lo que les afecta en otras instituciones".

A colación se ha preguntado si va a dimitir el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, por no tener el respaldo de ERC. "Alguien le ha pedido que dimita por no tener el respaldo de Esquerra y si el de Bildu, que es bastante más grave".

El alcalde ha opinado que Podemos "tiene que pensar en hacer algo coherente, en lugar de decir lo primero que le viene a la cabeza".