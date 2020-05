Somos critica que el Ayuntamiento no aclare si abrirán los colegios en verano para facilitar la conciliación

"A quince días de las vacaciones escolares, el bipartito echa balones fuera y no sabe si va a abrir los colegios", ha criticado en nota de prensa, al tiempo que ha reprochado al Gobierno que digan que tienen un plan y no lo muestren.

"Se lo hemos pedido y alegan que es un documento de trabajo, a este paso cuando terminen de elaborarlo habrá pasado el verano", ha criticado.

Además de este asunto, Somos ha criticado que en la comisión de Educación el Ayuntamiento "negó la posibilidad planteada por Somos de realizar una nueva convocatoria de becas escolares adaptada a la situación real de las familias".

"Dicen que no van a dejar a nadie atrás, pero cuando les proponemos cosas, la respuesta siempre es no, sin ningún plan alternativo. No han querido responder cuál es su plan para no dejar a nadie atrás", ha manifestado la edil de Somos.

PP y Cs "también han confirmado retrasos en la tramitación de la actual convocatoria de becas escolares". A preguntas de Somos, en la Comisión de Políticas Sociales, el Gobierno local informó de que "tampoco hay plan de conciliación en los centros sociales, donde se desarrollaban talleres para niños durante el verano".