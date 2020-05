Coronavirus.- Fisabio liderarà un consorci d'hospitals europeus per a estudiar el benefici-risc de futures vacunes

"Fisabio ha sigut triada per a liderar un paquet de treball en el qual tenim la responsabilitat d'organitzar una estructura hospitalària en tota Europa i anem a dissenyar l'estratègia perquè, quan apareguen les vacunes, puguem donar una reposada immediata per a conéixer el benefici-risc", ha assenyalat el cap de l'àrea d'Investigació en Vacunes de Fisabio, Javier Díez.

L'objectiu del projecte és dissenyar una plataforma que estarà preparada en el moment en el qual les vacunes entren en el mercat, perquè els centres hospitalaris europeus actuen amb els mateixos protocols per a avaluar la seua seguretat i efectivitat, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per a açò, Fisabio col·laborarà amb l'Agència Europea del Medicament "en la posada a punt dels protocols d'estudi de la seguretat, cobertura i efectivitat que s'usaran com a referència per a avaluar les futures vacunes i així, quan aquestes isquen al mercat, ja hi haurà una plataforma muntada que ràpidament podrà iniciar aquests estudis", ha detallat Díez.

"No esperarem al fet que estiguen les vacunes per a muntar la plataforma, sinó que anem a aprofitar el temps que queda fins al llançament de les mateixes per a tindre-la llesta i començar els estudis quan aquest estiguen disponibles", ha explicat l'investigador de l'AIV de Fisabio Antonio Carmona.

El personal investigador considera que les vacunes davant de la Covid-19 representaran una important intervenció de salut pública en els pròxims anys i que, encara que és "massa prompte encara" per a preveure quan podrien començar els programes de vacunació, serà necessari analitzar "estrictament la seua seguretat i efectivitat una vegada s'incorporen en els calendaris de vacunes".

L'existència d'un sistema de monitoratge que avalue l'efectivitat i detectar, així com minimitzar els riscos per a les persones vacunades, "enfortirà la confiança en elles", indica la Generalitat.