El PP acusa al Gobierno de "fulminar al que le estorba en sus planes totalitarios" tras lo ocurrido en la Guardia Civil

El Partido Popular considera que el Gobierno ha perdido el norte en plena crisis del coronavirus. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha calificado de "infamia intolerable" el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, "un hombre de honor", y ha recalcado que esta decisión evidencia que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez aplica "mano de hierro a la hora de fulminar a todo el que le estorba en sus planes totalitarios". Además, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de estar "escondido" y de haber perdido "toda la dignidad" que tenía como juez. A la destitución de Pérez de los Cobos se ha unido este martes la dimisión de Laurentino Ceña, el número dos de la Guardia Civil.

"Si el 8M no hubiese generado contagios en cadena, el Gobierno no habría cesado a un mando de la Guardia Civil, ni hubiese pedido los informes ni hubiese coaccionado a un funcionario público para que informara sobre una investigación judicial", comentó Egea en una entrevista en TVE.

Desde Génova apuntan de lleno al Ejecutivo de Sánchez. "El Gobierno lanza un mensaje muy claro, todo aquel que nos investigue va a ser apartado. Todo aquel que se interponga en los planes del Gobierno va a ser cesado", sostuvo, al tiempo que elogió la trayectoria de Pérez de los Cobos tanto en lo referente a la lucha contra ETA como en el marco del procés.

Además, el PP apunta a motivos políticos para explicar esta salida. "Creo que hoy el Gobierno demuestra estar más cerca de Bildu que de la Guardia Civil. No se hubiesen atrevido con un militante de Bildu, no se hubiesen atrevido con un simpatizante de ERC", dijo el secretario general. Es más, expresó que si el Gobierno está dando "órdenes que dañan gravemente el honor de la Guardia Civil, de sus miembros y del Estado de Derecho", ha aconsejado a aquellos que las reciben "no cumplirlas y marcharse en caso de que no estén de acuerdo".

"El PP va a llegar hasta el final"

García Egea ha confirmado que el PP llegará "hasta el final" porque "por muchos ceses que haga el Partido Popular no va a aflojar en su intento porque el Estado de Derecho siga conservándose como los españoles lo conquistaron". "Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias van a venir aquí a cambiar la democracia que tanto nos ha costado conseguir", ha advertido.

El dirigente del PP ha afirmado que el Gobierno quiere dibujar "una caricatura" de los partidos que, según ha dicho, se oponen a su "deriva" situándolos en la "radicalidad", pero ha avisado que no va a lograr "tapar" su "desastre" de gestión en la crisis del coronavirus.