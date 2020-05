¿Cuándo podremos volver a comer en un restaurante de alta cocina? Tal vez sea en julio

Media España está en Fase 2 y eso significa que los ciudadanos ya pueden comer en un restaurante, no sólo en su terraza, sino en el interior (a un 40% de su capacidad). Pero lo cierto es que todavía son pocos los restaurantes que se han animado.

Por un lado, muchos de los restauradores están viendo cuál es la disposición (la confianza) de la gente. Por otro, hay que hacer cuentas. Con una terraza al 50% y una sala al 40% a muchos no les merece la pena abrir. Eso le pasa a un humilde restaurante de comida casera y menú del día, y también a los llamados restaurantes gastronómicos.

En el caso de éstos, de los restaurantes de alta cocina, tal vez en julio podamos volver a pisar sus comedores. Pocos de los grandes chefs arriesgan una fecha y quienes lo hacen hablan de julio, de principios de julio.

Es el caso de Ángel León, del tres estrellas Aponiente. Hace unos días, en la Gastronomika Live, anunció la reapertura: "Teníamos que lanzarnos y poner una fecha, así que la tripulación vuelve el 2 de julio". Arzak, la casa de Juan Mari y Elena Arzak, lo hará un día antes, el 1 de julio.

Los Roca se lo están pensando. Como tienen varios negocios, su desescalada va poco a poco. De momento, esta semana ya han abierto el obrador de Casa Cacao. La idea es continuar con los helados de Rocambolesc.

Le seguirá el nuevo (remozado) Mas Marroch, la finca de eventos de los Roca, a las afueras de Gerona, que acogerá un nuevo restaurante de cocina tradicional catalana junto a algunas de las creaciones más icónicas de El Celler de Can Roca. Eso será, le han puesto fecha, el 5 de junio (ya se puede hacer la reserva).

Luego le tocará al hotel que acababan de estrenar en Girona. Lo último, y seguramente ya estemos en julio, será El Celler de Can Roca. El chef Joan Roca ha pensado mucho en estas semanas. Hasta se planteaba cambiar cosas del restaurante, pero finalmente no será el caso porque cree que "quien vaya a El Celler de Can Roca, querrá encontrarse con El Celler que era".

Martín Berasategui planea reabrir la "casa madre" el 1 de julio. El cocinero de habla hispana con más estrellas Michelin es consciente de la dependencia del turismo extranjero de ese restaurante (un 60%), aunque, cuenta EFE, no introducirá más cambios que los higiénico-sanitarios requeridos, lo que incluye carta en código QR. Sobre el resto de sus restaurantes, Berasategui dice que irá estudiando los casos "uno a uno".

ABaC, de Jordi Cruz, admite en su web reservas a partir del 6 de julio, aunque desconocen la fecha de reapertura, Confían, dicen en el local del televisivo cocinero, en que sea "en la máxima proximidad posible y, sobre todo, con todas las garantías posibles".

Por culpa de la pandemia, Akelarre, el local de Pedro Subijana, se ha visto obligado a posponer los festejos previstos por su 50 aniversario. Quieren fijar fecha, pero están esperando a tener toda a información sobre los ERTE. Como muchos otros, el restaurante podría reabrir en julio.

A la expectativa también está Quique Dacosta. Aún no tiene una agenda decidida ni para el 'triestrellado' que lleva su nombre en Denia, ni para El Poblet de Valencia, ni para el resto de sus locales: Mercat Bar, Vuelve Carolina y Llisa Negra. No le preocupan las restricciones de aforo y confía en reabrir "la segunda quincena de junio o la primera de julio", le ha dicho a EFE.