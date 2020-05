La 'casita naranja' de Assumpta en el Poblenou, un símbolo de lucha y de resistencia por la esencia obrera del barrio

El barrio de Poblenou de Barcelona fue una de las áreas con mayor concentración industrial de Cataluña durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, pero a lo largo de los años ha vivido un fuerte proceso de gentrificación, hecho que ha contribuido a la construcción de grandes edificios y rascacielos en lo que antes era una zona eminentemente obrera.

Toda esta zona de la ciudad estaba llena de casas y construcciones bajas, un modelo de barrio del cual sus vecinos y vecinas no se quieren desprender. Con el paso de los años estas edificaciones, símbolo de toda una época, han sido derribadas para realizar nuevas construcciones y zonas verdes. Pero una de las más reconocibles se mantiene aún en pie en la parte final de la rambla del Poblenou, muy cerca del frente marítimo: la 'casita naranja' de Assumpta.

Es un símbolo de resistencia y lucha para mantener el estilo y la esencia del barrio. Es por eso que los vecinos y vecinas han mantenido la lucha de Assumpta, ya fallecida, para que el Ajuntament de Barcelona mantenga en pie el edificio. Un antiguo pacto con el Ajuntament destinaba este terreno a zona verde una vez Assumpta muriera, pero, a día de hoy, la presión vecinal ha conseguido que el Ajuntament no opte por el derribo y replantee el uso que le dará a la vivienda.

Posible equipamiento público

David Escudé, regidor del distrito de Poblenou, anunció hace unas semanas, que debido a la movilización vecinal, se estudiaría su demanda. Desde el gobierno del distrito informan a 20minutos.es que se deberá realizar un estudio técnico para saber qué posibilidades tiene la 'casita' de Assumpta y, así, ver qué actividades puede acoger en formato de equipamiento público.

Además, desde el Ajuntament han apuntado que las decisiones sobre el futuro de la casita no solo dependerán de ellos, sino que se habrá un trabajo conjunto con las entidades y los vecinos de Poblenou. "Hay una inquietud vecinal, y eso es lo que vamos a estudiar", indica el gobierno del distrito.

La 'casita naranja' en el Poblenou, símbolo de lucha y de resistencia por la esencia del barrio. Hugo Fernández Alcaraz

Los vecinos celebran la decisión del Ajuntament de evitar el derribo

El presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou, Pere Nieto, ha explicado a 20minutos.es que el objetivo es realizar "un proceso participativo" para dar voz a la gente del barrio y así poder decidir de manera conjunta el uso que debe tener esta casa tan icónica.

Nieto también ha recordado que, hace unos cuantos años, el espacio verde que tenía el barrio era mínimo, pero "a día de hoy ya hay suficientes espacios libres". Por ello, "destinar la 'casita' de Assumpta a espacio verde no es una necesidad, por lo que es importante replantear y valorar su uso", apunta Nieto.

Además, asegura que aunque la 'casita' "no tiene ninguna importancia arquitectónica" sí que tiene un "valor especial y sentimental" muy importante para el Poblenou. Y debido al cambio de personalidad que ha tomado el barrio, los vecinos quieren mantener ese "estímulo" de lo que fue esa zona, aclara.

"Es más un patrimonio sentimental que arquitectónico", dice. Es por eso que Nieto asegura que es fundamental "no tanto que los expertos hagan valoraciones sino que la gente pueda hablar sobre cómo ve esta 'casita' y qué se podría hacer en ella".

"Estamos convencidos de que en este momento la 'casita' no se derribará", subraya Nieto. Además añade que, en la situación en la que estamos, debido a la crisis del coronavirus, no se podrá desarrollar nada de forma inmediata, pero aun así, asegura que "no corre riesgo". "La duda está en cómo será este proceso y cómo nos pondremos de acuerdo sobre su futuro", indica.

"El Poblenou ha disfrutado de muchas transformaciones pero también las ha padecido"

Albert Gómez, uno de los vecinos del barrio, explica que el caso de Assumpta y su 'casita' al final de la rambla es el "reflejo de una lucha para conservar la memoria del barrio de Poblenou". Este joven asegura que la zona "ha disfrutado de muchas transformaciones pero que también las ha padecido".

Gómez apunta que, con el paso de los años, el Poblenou "ha dejado de ser un barrio humilde, industrial y vivo para ser un gigante de pisos altos y de lujo", y debido a esto lamenta que se ha perdido parte del patrimonio que lo hacía especial. "Poblenou está cayendo cada vez más en las mecánicas deshumanizadoras de las grandes ciudades", apunta el joven.

Los residentes del barrio remarcan que la casa de Assumpta no era la única que había en la rambla, pero al ser la última que queda en pie, ésta ha acabado siendo un símbolo de la resistencia de Assumpta, de su familia y de los vecinos. Gómez indica que es importante recordar que "la madre de Assumpta ya había luchado mucho para que no tiraran la casita".

"Los vecinos de Poblenou vemos en esa casa algo más que ladrillos prescindibles", comenta. Es por eso que, una vez que Assumpta ha fallecido, la casa se ha llenado de dibujos.

Salvada por la recogida de firmas por parte de los vecinos

Gómez explica que el derribo de la casa se ha podido evitar, entre otras acciones, gracias a la recogida de firmas por parte del vecindario, y duda entre si la decisión del Ajuntament ha sido por "voluntad propia" o porque el "caso ha tomado unas magnitudes que cualquier acción contraria sería una medida muy impopular".

Otros vecinos del barrio dicen que Assumpta era una persona muy "entrañable". "Siempre hablaba con todo el mundo y explicaba su historia y la de la 'casita' naranja", recuerdan. Además, una vez al año los niños de las escuelas cercanas iban a visitarla y ella les explicaba cómo era el Poblenou antiguamente, y anécdotas del barrio "que les encantaban".