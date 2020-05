Coronavirus.-Igualtat planteja una reserva de places del 10% per a aïllament en les residències davant possibles rebrots

Segons han informat fonts d'aquest departament, aquesta reserva de places, no obstant açò, podrà variar en el cas dels centres on més incidència ha tingut la pandèmia. Així mateix, les residències hauran de comptar amb un estoc de garantia d'equips de protecció per a, almenys, quatre setmanes, a més del material que, com ja ha succeït en aquests mesos anteriors, disposa la Generalitat Valenciana a través de la pròpia Conselleria d'Igualtat o des dels departaments de Sanitat.

Així se li ha traslladat al sector en una reunió amb la Conselleria per a posar en comú mesures per a la desescalada en centres d'atenció diürna i residències per a persones majors. En la trobada van participar la Plataforma de la Dependència, Cermi, els sindicats CCOO i UGT, el Consell del Major, Lares, La Saleta i el grup de representació d'empreses Aerte.

El pla elaborat per la Conselleria d'Igualtat per a abordar la desescalada inclou també mesures de les fases 0 i 1 que ja s'apliquen, i també la fase 2 i 3. L'objectiu de conjuminar totes les previsions en un sol programa és "estar preparats per a una possible regressió de fases, depenent de l'evolució de la pandèmia i les decisions que adopte el Govern d'Espanya", han precisat aquestes fonts.

VISITES A RESIDÈNCIES

En la fase 2 es permetrà la visita de familiars o próxims fins a un màxim de dos persones i el centre organitzarà visites per a un percentatge d'usuaris al dia a determinar en funció del nombre de residents, ja que no és el mateix organitzar-les per a un centre de 60 que de 200 usuaris. En tot cas, s'hauran de realitzar en espais a l'aire lliure dins del centre.

Pel que es refereix als nous reingressos, s'estudiarà que es puguen realitzar al llarg de la fase 2 "de manera usual", atés que ja es duen a terme en els casos "d'urgència".

En la fase 3, es recuperen els ingressos i, si en els últims 15 dies el centre no ha tingut cap cas confirmat de coronavirus, es permetran les eixides de persones usuàries respectant les normes que s'apliquen a la població general del majors de 65 anys.

CEAM

En la fase 2, els centres d'atenció a persones majors (CEAM), centres integrals de majors (CIM), llars de persones jubilades i similars podran tindre activitat solament per a la prestació de servicis de parafina, podologia, fisioteràpia i altres accions de rehabilitació.

La condició serà que es duga a terme amb cita prèvia i aplicant les mesures d'higiene i seguretat pertinents. A més, es manté l'atenció domiciliària i l'ampliació a cap de setmana de la cobertura del programa 'Menjar a Casa'. En aquest cas, la fase 3 es mantindrà en els mateixos termes per a aquests recursos.

CENTRES DIÜRNS

En la fase 2, els centres d'atenció diürna hauran de remetre a la Conselleria un pla organitzatiu per a la transició a la normalitat. Així mateix, aquells que tinguen residències annexes solament permetran l'accés a les persones residents. En el cas dels centres diürns independents, s'organitzaran torns d'accés de fins a un 33% de les places autoritzades que rotaran de forma setmanal, excepte en els casos que l'espai del centre permeta ampliar eixe percentatge amb seguretat.

En la fase 3, els centres diürns amb residència annexa s'atendrà de forma rotativa als usuaris del centre i als externs. Aquells centres diürns sense residència annexa també faran torns rotatoris del 50% cada setmana de les places autoritzades.