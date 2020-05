Coronavirus.- PSOE e IU piden un consejo extraordinario del Imdeec para analizar medidas del plan de choque

La solicitud, que también han firmado los representantes de los sindicatos UGT y CCOO, ya se avanzó verbalmente en la última sesión de este órgano que tuvo lugar el pasado jueves.

En una nota, el concejal del PSOE Victor Montoro ha dicho que resulta "imprescindible conocer con detalle la memoria económica y el cronograma de las actuaciones que el gobierno local ha adjudicado a este organismo autónomo que debe liderar la reactivación económica de la ciudad".

En la petición formal se ha solicitado expresamente este órgano se reúna en los primeros 15 días de junio para "no perder más tiempo, puesto que el plan de choque ya acumula semanas de retraso, ya va tarde y mal", ha añadido Montoro.

Ha abundado en que los consejeros solicitan esta reunión para "garantizar el cumplimiento ordenado de medidas económicas y sociales, especialmente las orientadas a la generación de empleo, para avalar que se trabaja para que nadie se quede atrás en esta grave crisis".

La viceportavoz del grupo municipal de IU, Amparo Pernichi, ha insistido en "la necesidad de convocar una consejo extraordinario, puesto que no entendemos que ante una crisis como la que estamos viviendo el equipo de gobierno no haya tratado el supuesto plan de choque en la principal herramienta de la que dispone el Ayuntamiento para reactivar la economía de la ciudad".

"Queremos conocer todo lo relacionado con el plan de choque, sobre todo cómo el alcalde va a llevar a efecto todas y cada una de las medidas contempladas en él, entendiendo que eso pasa porque el equipo de gobierno lo acompañe de un cronograma y las partidas presupuestarias correspondientes", ha agregado.

En esta línea, Pernichi ha recordado que no han tenido "la posibilidad de participar en el plan de choque, ya que el equipo de gobierno no nos ha dejado, pero eso no significa que no vayamos a estar pendientes de que se materialicen todas y cada una de las propuestas que hay recogidas en el mismo".