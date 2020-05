Sanitat va denegar el pas de tota la Comunitat pel baix índex de proves PCR i el control de mobilitat

El Ministeri de Sanitat va justificar la seua decisió de no autoritzar el pas de tota la Comunitat Valenciana a la Fase 1 el passat 11 de maig pel baix índex proves PCR realitzades als casos sospitosos -s'havien realitzat un 20,7% quan demanava un mínim d'un 80%- i del control dels contactes, així com per problemes de control de la mobilitat.

Així figura en l'informe del Ministeri datat el 8 de maig de la proposta remesa per la Conselleria, i que es va fer públic a les 22.00 hores d'ahir, en el qual es va autoritzar el pas a la Fase 1 només als departaments de Vinaròs a Castelló, Requena, Xàtiva-Ontinyent, Gandia en la província de València; i sis en la d'Alacant: Alcoi, Dénia, Marina Baixa, Elda, Oriola i Torrevella.

Sobre aquest tema, el document assenyalava que solament s'havia fet PCR a un 20,7% de 2.969 casos sospitosos detectats per Atenció Primària la setmana anterior a l'enviament de l'informe de la Conselleria, i d'ells un "alt percentatge", el 35,1%, va donar positiu.

A més, va argumentar que si aquesta proporció de positius es mantinguera per a la resta indicaria "una circulació considerable" del virus en la Comunitat amb el "risc que es produïra un augment de casos si la situació no es controla". Per açò, va recomanar realitzar "un esforç" important per a realitzar la prova com a mínim al 80% dels casos sospitosos en un termini de 24 a 48 hores i fer seguiment dels seus contactes estrets.

Així mateix, va advertir que existien fluxos de moviment "intensos" entre municipis de diferents províncies que "havien de ser tinguts en compte a l'hora d'alleujar les restriccions de mobilitat".

Així, va concloure que mentre hi havia departaments amb indicadors favorables i per sota de la mitjana, menors fluxos de mobilitat i característiques sociodemogràfiques que permetien "un adequat control de l'epidèmia", encara hi havia uns altres amb taxes superiors als 50 casos per 10.000 habitants.

Per açò, va plantejar una desescalada fragmentada i es va permetre el canvi de les àrees amb una taxa adequada d'incidència -menor a 1,5/10.000 habitants- i es va impedir el pas de les capitals i les seues àrees metropolitanes per les seues característiques sociodemogràfiques i de mobilitat.

No obstant açò, malgrat el fet que el departament de Requena tenia "una alta incidència" es va permetre el seu pas per ser majoritàriament rural, amb poca mobilitat i perquè tres de cada 10 casos es va donar en residents. Així mateix, va explicar que Elda i Alcoi també passaven perquè havien millorat "notablement" les seues xifres.

Recomanacions

A més, va aconsellar fer "un seguiment estret de la situació epidemiològica per a valorar de forma continua l'impacte de la desescalada en la transmissió del virus" i posar "una especial atenció" en les zones de la província on es concentren els casos: els departaments de Castelló i La Plana de Castelló, València ciutat i la seua àrea metropolitana i en departaments d'Alacant-Elx.

De la mateixa manera, va aconsellar a la Generalitat fer seguiment al circuit diagnòstic en atenció primària i en la fase d'implementació estudiar la proporció de sospitosos amb prova diagnòstica i el temps en què es tenen els resultats.

La informació, el reforç del personal i el nombre de llits, punts forts

Amb tot, el Ministeri va destacar que la Comunitat compta amb sistemes "sòlids" d'informació entre els seus serveis d'atenció primària, especialitzada i salut pública; ha reforçat el seu personal, així com el nombre de llits d'aguts -més de 37 per 10.000 habitant- i de crítics -1,93 per 10.000 habitants-, així com 2.000 llits més d'Unitats d'Hospitalització a domicili.

Així mateix, va ressaltar que l'evolució epidemiològica era positiva, amb un índex de reproducció inferior a l'1 des del 15 d'abril, així com que el diagnòstic en Primària va començar a realitzar-se de forma àmplia a partir de l'11 de maig.

No obstant açò, assenyala que en els últims 14 dies es van detectar més de 1.000 casos a València i Alacant i altres 200 a Castelló que són en la seua majoria casos hospitalaris o de personal sanitari i essencial i que entre el 28 d'abril i el 4 de maig va haver-hi 596 ingressos, una taxa d'1,20/10.000 habitants.