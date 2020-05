Un choque galáctico pudo haber causado la formación del Sistema Solar y de la vida en la Tierra

La formación del Sol, el Sistema Solar y la posterior aparición de la vida en la Tierra pueden ser consecuencia de una colisión entre nuestra galaxia, la Vía Láctea, y una galaxia más pequeña llamada Sagitario.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha desvelado un nuevo estudio que revela que la galaxia Sagitario, descubierta en 1990, podría ejercer un efecto sobre la Vía Láctea muy superior al analizado hasta entonces y que revela que las ondas causadas por las colisiones parecen haber desencadenado episodios importantes, uno de los cuales coincidió con el momento de la formación del Sol, hace unos 4.700 millones de años.

"Se sabe, por los modelos existentes, que Sagitario colisionó con la Vía Láctea en tres ocasiones: primero hace unos cinco o seis mil millones de años, luego hace unos dos mil millones de años y finalmente hace mil millones de años", dice Tomás Ruiz-Lara, investigador en Astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en Tenerife, España, y autor principal del nuevo estudio publicado en Nature Astronomy.

El investigador explica que, cuando analizaron los datos de Gaia -un telescopio de mapeo estelar lanzado sobre la Vía Láctea-, encontraron tres períodos de mayor formación estelar "que alcanzaron su punto máximo hace 5.700 millones de años, 1.900 millones de años y mil millones de años atrás, lo que corresponde al momento en que se cree que Sagitario pasó el disco de la Vía Láctea ".

Según el estudio, cada colisión despojó a Sagitario de algunos de sus gases y polvo, haciéndolo cada vez más pequeña y provocando concentraciones que desencadenarían en la formación de nuevas estrellas. Además, revelan que según el hallazgo, actualmente Sagitario está cerca de la Vía Láctea y han encontrado un reciente estallido de formación de estrellas, lo que sugiere una posible nueva ola de nacimiento estelar en curso.

El nacimiento del Sol

Asimismo, explican que es posible que el Sol y sus planetas no se hubieran creado nunca de no ser porque Sagitario se quedó atrapado por la atracción gravitacioinal de la Vía Láctea, rompiéndose al final a través de su disco.

"El Sol se formó en el momento en que las estrellas se formaban en la Vía Láctea debido al primer paso de Sagitario", dice Carme Gallart, coautora del papel, también del IAC. "No sabemos si la nube particular de gas y polvo que se convirtió en el Sol colapsó debido a los efectos de Sagitario o no. Pero es un escenario posible porque la edad del Sol es consistente con una estrella formada como resultado del efecto Sagitario", concluye.