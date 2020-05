Casi 8 de cada 10 autónomos ya han retomado su actividad

Desde este lunes, día en el que ha comenzado la fase 2 en gran parte del territorio nacional, el 78% de los autónomos ha retomado su actividad, paralizada por el Estado de alarma iniciado el 14 de marzo. O de otro modo, sólo un 22% de ellos todavía no está trabajando.

Los datos son del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. El 22% de los autónomos no ha podido reabrir sus negocios bien porque sus actividades no pueden reactivarse o porque se ubican en zonas donde continúan en la Fase 1 y "no es rentable" su apertura.

Al prorrogar el Gobierno el Estado de alarma también se amplió hasta el 30 de junio la prestación por Cese de Actividad extraordinario. 1,4 millones de autónomos están acogidos a esta prestación, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la mayoría de los casos están recibiendo unos 661 euros, el 70% de la base de cotización mínima.

Según ATA, a los ERTE se han acogido el 50% de las empresaspara "paliar" la suspensión de su actividad. Además, el 20% de los autónomos que han solicitado un préstamo del ICO no lo han recibido aún.

Esta federación pide que los ERTE se amplíen más allá del 30 de junio como está previsto. A juicio de Amor son una herramienta "fundamental" para "frenar la caída del empleo, de la demanda y de la actividad" ante la "complicación de mantener la misma plantilla" con la actividad reducida.

No obstante, los autónomos tienen más medidas e instrumentos a los que pueden acogerse, de los aprobados por el Gobierno. Estas son algunas: