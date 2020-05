Detingut a Callosa de Segura per estafar 48.000 euros en material agrícola a dos empreses de Múrcia

20M EP

La Guàrdia Civil ha detingut a Callosa de Segura (Alacant), en l'operació 'Sercox', un home com a presumpte autor de dos delictes d'estafa sobre dos empreses de Molina de Segura (Múrcia), per valor de més de 48.000 euros, en material de magatzem com caixes de plàstic i carretons.