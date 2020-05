En pisos de 51 a 100 metres, amb tres habitacions i balcó: així es confinen la majoria dels valencians

En habitatges de 51 a 100 metres quadrats de superfície, que compten amb tres o quatre habitacions i disposen d'un balcó, terrassa o jardí. Així estan passant la majoria dels habitants de la ciutat de València el confinament i el procés de desescalada, segons es desprén del Baròmetre Municipal d'Opinió Ciutadana que elabora l'Ajuntament i que ha presentat aquest dilluns el regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana.

El document, centrat en exclusiva en l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 en diversos camps (sanitari, econòmic, social o de consum), ha sigut elaborat a partir de 1.150 entrevistes a veïns de la ciutat durant els mesos d'abril i maig entre persones majors d'edat empadronades en el terme municipal de València.

Segons els seus resultats, en el 33% de les llars viuen dues persones, seguits dels de tres (21,6%), quatre (19%) i una (15,7%). Respecte als balcons, terrasses o jardins, elements que s'han tornat molt cobejats en el context del confinament, el 82,9% dels majors de 65 anys afirma tindre algun d'ells en el seu habitatge, enfront del 79,7% en la franja de 40 a 64 anys i el 80,2% en el cas dels menors de 40 anys.

Quant a les dimensions de l'habitatge, la gran majoria, el 73,7%, afirma residir en una que mesura entre 51 i 100 metres quadrats. El segon grup més nombrós és el que va dels 101 als 150 metres quadrats (21,7% del total). El 3,6% diu que viu en un pis de més de 150 metres, enfront de l'1% que ho fa en un minipis de menys de 50 metres quadrats de superfície total.

En el referit al nombre d'habitacions, el més freqüent és disposar de tres (37,7%), quatre (35,7%) o cinc o més (18,5%). Els de dues habitacions són el 7,5%, i els d'una a penes el 0,7%.

El segon bloc de l'estudi fa referència a la dimensió sanitària de la pandèmia i del confinament. En aquest àmbit, s'observen canvis de comportament relacionats amb hàbits higiènics, com llavar-se sempre les mans abans i després d'eixir al carrer, una cosa que ja afirma fer el 81% dels entrevistats, tossir i esternudar en el colze (62,3%), respectar la distància mínima de dos metres entre les persones (64,8%), utilitzar la màscara fora de casa tapant nas i boca (63,8%) i l'ús de guants d'usar i tirar fora de casa (54,6%).

L'enquesta també pregunta si l'entrevistat o les persones amb les quals conviu tenen actualment o han tingut en l'últim mes algun símptoma de la Covid-19, al que respon afirmativament el 5,5%. Entre els més assenyalats estan la febre, tos, mal de cap i de gola. D'ells, al 41,3% se li va realitzar un diagnòstic mèdic, amb els següents resultats desglossats: Covid-19 (19,2%), sospita de Covid-19 (30,8%) i grip (34,6%).

Contactes i hàbits socials

El sondeig municipal també pregunta per qüestions relacionades amb els contactes i hàbits socials que s'han vist alterats arran de la crisi sanitària. A la pregunta de si ahir (no festiu) va eixir de casa, s'observen diferències notables per grup d'edat. Mentre que fins als 65 anys, més del 50% afirma que sí que ho va fer, entre els majors de 65 anys el 72,4% contesta que es va quedar en el seu habitatge.

Dos mujeres, en el interior de una tienda, en València. EDUARDO MANZANA

El motiu principal entre els de mitjana edat és anar a treballar, mentre que els majors ixen sobretot per a anar a comprar i a passejar. Respecte a la manera de desplaçar-se, crida l'atenció la caiguda lliure del transport públic (metro i autobús), l'ús del qual és ara quasi testimonial en comparació amb altres formes de mobilitat, com la bici i caminar, amb taxes superiors al 70% del total i del 94% en el cas de les persones majors. El cotxe i la moto ronden el 20% d'ús fins als 65 anys.

Els hàbits que més s'han incrementat tenen a veure amb l'ús de les xarxes socials o parlar amb familiars i amics, per damunt del 65%, i de forma més moderada llegir o menjar. En canvi, el que més s'ha reduït és anar de compres i realitzar activitat física.

Pel que fa als contactes presencials, el 25,9% dels enquestats respon afirmativament a la pregunta de si alguna persona no resident ha entrat al seu habitatge en l'última setmana. Entre els joves es tracta de repartidors a domicili i, en el cas dels majors, de familiars.

Un de cada cinc enquestats afirma que ix de casa per a anar a treballar, enfront de la situació de confinament més estricte de les persones majors. Moltes no ixen per cap motiu de les seues cases o el fan només per a comprar. De la mateixa manera, la majoria de la població diu que podria aguantar un confinament de fins a tres mesos, amb majors percentatges en el cas de les persones de més edat.

Acomiadaments temporals i definitius

Tres aspectes han sigut, per aquest ordre, els més afectats per a la vida quotidiana dels veïns de València, segons l'enquesta: la falta de vida social (amb amics o familiars), el tancament pel confinament i els efectes socials i econòmics.

Entre aquests últims, al voltant del 12% afirma haver sigut inclòs en una regulació temporal d'ocupació (ERTO) i els acomiadaments acusen una bretxa de gènere, en afectar els homes en un 6,2% i a les dones en un 9%. Del grup que continua treballant, el 42,9% ho fa fora de casa i el 32,7% a distància des de casa.

En el pla de les ajudes, el 13,2% afirma que ja ha sol·licitat una, principalment relacionades amb els ERTO, prestacions per desocupació, quota d'autònoms o cessament d'activitat, mentre un 2,9% té previst sol·licitar-la pròximament.

Un xic, amb una bici, conversa amb un home enfront d'un establiment. EDUARDO MANZANA

L'últim bloc analitza com arriba la informació a la ciutadania i la gestió de les diferents administracions públiques en la pandèmia. En el primer cas, els enquestats afirmen majoritàriament estar molt o bastant informats sobre la crisi sanitària, encara que el grau de coneixement de les ajudes baixa respecte al total. Els mitjans de comunicació més seguits són la televisió (85,2%), les xarxes socials (36,8%), els periòdics (22,7%) i la ràdio (21%).

Quant a la valoració dels diferents actors i sectors socials en una escala d'1 a 10, els més recolzats són, per aquest ordre, els treballadors dels serveis bàsics (9,5), la sanitat pública (9,1), les forces de seguretat públiques (8,7), la col·laboració veïnal (8), els mestres i professors (7,7), els mitjans de comunicació (6,3), bancs i entitats empresarials (5,3) i els sindicats (5,2).

La mesura més valorada per a combatre la pandèmia i els seus efectes és el confinament i la restricció de la mobilitat, amb un 7,5 sobre 10, seguida de les ajudes socials (lloguers, hipoteques), amb un 5,9, la cobertura a la desocupació i els ERTO (5,7).

La nota més alta, per al Consell

Quant als actors polítics, l'administració que millor nota trau és la Generalitat Valenciana, amb un 5,7 sobre 10, seguida de l'ONU (OMS), amb un 5,6, el Govern municipal de València (5,6) i el Govern central (5,1). Per davall de l'aprovat se situen, en ordre descendent, la Unió Europea (4,9), l'oposició al Govern valencià (4,1), l'oposició de l'Ajuntament de València (4,1) i l'oposició al Govern central (3,6).

Terrasses en la platja de la Malvarrosa de València. EDUARDO MANZANA

Pel que respecta a les expectatives, la major preocupació és evitar el contagi, seguida de la pèrdua de l'ocupació i del contacte amb familiars i amics. El 49,1% creu que augmentarà molt la desigualtat social i econòmica, encara que també s'apunta que hi haurà més inversió en sanitat pública, es valorarà més el treball dels serveis bàsics i socials i augmentarà la producció industrial nacional.

Així i tot, el 32,3% creu que la recuperació econòmica i social tardarà almenys dos o tres anys, una estimació que el 19,5% eleva de tres a cinc anys i el 15% a cinc anys o més. En l'altre costat, el 26,6% opina que serà necessari un any o dos per a superar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la Covid-19.