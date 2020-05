La influencer Marta Carriedo se rompe la barbilla tras un accidente doméstico

La influencer de Instagram Marta Carriedo ha tenido que acudir al hospital para que le suturaran una herida abierta en la barbilla a causa de una caída en la cocina de su casa.

Según cuenta la propia Carriedo a sus casi sesicientos mil fans, ha sido "un accidente doméstico" pequeño, aunque aparatoso. "He empezado a ver mucha sangre y me he puesto un poco nerviosa", aseguraba.

"Estaba en la cocina a punto de salir de casa y había fregado el suelo con un poco de lejía", narraba. Al poco, se ha puesto las zapatillas y al volver a la cocina se ha resbalado. "Me he caído y me he rajado la barbilla", revelaba.

El problema es que llevaba a su cachorro, Wonder, en brazos y por proteger al animal ha aterrizado de mala manera. "He caído con la cadera izquierda, que me saldrá un buen moratón", adelantaba.

La joven ha mostrado el camino al hospital en uno de sus stories, sujetando un pañuelo para detener la hemorragia de la herida, que al final ha requerido "dos puntos de aproximación".

Carriedo se ha hecho conocida además de por su trabajo en redes sociales, por las polémicas que ha suscitado con comentarios poco afortunados y muy criticados sobre temas escabrosos y complicados como la tragedia del pequeño Julen o más recientemente por el coronavirus, del que, bien avanzada la pandemia, dijo "haber oído algo", pero no estar muy al día.