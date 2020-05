Descubren una nueva hormona sexual en los peces que podría mejorar los tratamientos de fertilidad

Millones de parejas en el mundo recurren a tratamientos de fertilidad para tener hijos. Se trata de una práctica muy extendida que en el futuro podría ser aún más eficaz. Ahora, un nuevo estudio ha dado esperanzas de mejorar estos tratamientos después de que se haya descubierto una nueva hormona sexual en los peces que podrían funcionar.

Según ha publicado la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences, mientras estudiaban el pez cebra, los investigadores Kim Mitchell y Vance Trudeau, de la Universidad de Ottawa, descubrieron nuevas funciones que regulan cómo los machos y las hembras interactúan durante el apareamiento mientras observaban los efectos de las mutaciones genéticas en la especie.

Los investigadores vieron que introducir modificaciones específicas en los genes de secretogramina-2 afectaba la capacidad de machos y hembras para reproducirse y reducía de forma importante su comportamiento sexual.

"Los peces parecían normales, pero cuando se ponía juntos a ambos sexos, casi se ignoraban los unos a los otros, lo que es un comportamiento inusual, pues normalmente, a los pocos minutos el macho persigue a la hembra en un ritual de cortejo y luego la hembra libera sus huevos al agua y el macho los fertiliza instantáneamente", aseguró el profesor Trudeau, autor principal del estudio. Sin embargo, solo una de cada diez parejas con genes mutados podía desovar.

"Esta es la primera evidencia de que la mutación de estos genes conduce a la interrupción del comportamiento sexual en cualquier animal", añadió

Estimular la función sexual

La secretogranina-2 es un proteína importante para el normal funcionamiento de las células cerebrales y de otras que secretan hormonas para controlar funciones del organismo como el crecimiento y la reproducción.

Sin embargo, esta proteína puede ser rota por enzimas especiales y el equipo descubrió que un pequeño fragmento, una nueva hormona llamada péptido de secretoneurina, es importante para estimular la función sexual.

La secretoneurina producida en el pescado es notablemente similar a la que se encuentra en otros animales, incluidos los humanos.

"Ahora podemos utilizar nuestros peces genéticamente modificados para buscar otros factores que podrían mejorar la función sexual, ya sea para aumentar el desove en especies de peces cultivados, o para ayudar en la búsqueda de nuevos tratamientos de infertilidad humana", afirmó Trudeau.