La reapertura de las terrazas alivia a una Barcelona que podría recuperar la movilidad con el área metropolitana el lunes que viene

Las terrazas han revivido este lunes en Barcelona. Cerradas desde el inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, los barceloneses han podido comenzar a reconquistar parte de este preciado espacio público en el que tomarse algo y socializar con el buen tiempo, lugares imprescindible en una ciudad mediterránea como la nuestra e inexistentes desde hace 73 días.

El gremio de restauración calcula que este lunes solo se han atrevido a abrir un tercio de las 5.500 terrazas con licencia y que el resto esperarán a la fase 2 para reanudar la actividad. El Ajuntament ha hablado de un 40% de reapertura. Si se añaden los bares sin terraza, otros 3.300, se han reactivado apenas un 20% del total de los 8.800 de la ciudad, según el gremio.

No obstante, el revivir de la hostelería ha sido visible en la calle y en los transportes públicos, más llenos este lunes que en otros lunes precedentes. Y ha generado un cierto alivio entre unos vecinos que viven con resignación que la división en regiones sanitarias del Govern haga de Barcelona la única ciudad de España de la que no se puede salir si no es por motivos laborales o de fuerza mayor.

Desde este lunes, un vecino de Mataró puede trasladarse a Santa Coloma de Gramenet o a Badalona pero un ciudadano de Barcelona no puede desplazarse ni siquiera a L’Hospitalet o a Sant Adrià del Besòs.

Sin embargo, Salut ha decidido esta tarde proponer que las tres regiones sanitarias de Barcelona sean una sola desde el lunes 1 de junio ante su evolución epidemiológica «similar». Esto permitiría los desplazamientos.

Las mesas y las sillas en la calle han empezado a dibujar al menos un paisaje urbano de cierta seudo normalidad en lugares tan emblemáticos como la plaza Reial. En cambio, en el barrio de Gràcia, plazas como la de la Virreina, del Diamant o la de la Revolució tenían mesas y sillas guardadas. Solo en la del Sol se veían dos o tres terrazas ya dispuestas y con acceso a las cartas mediante el uso de código QR.

El Ajuntament anunciaba la semana pasada medidas de alivio para bares y restaurantes, a los que permitirán ampliar el espacio para los veladores en las calzada. También recordó que las tasas de terrazas no se están cobrando y que cuando acabe el estado de alarma se pasarán a los restauradores pero con un 75% de rebaja en el importe.

Imagen de una terraza del barrio de la Barceloneta este lunes, primer día de la fase 1 de desescalada en Barcelona. MIQUEL TAVERNA

A pesar de abrir a medio gas, el retorno de los veladores ha propiciado que se vivieran imágenes de primeros reencuentros entre familiares y amigos en torno a una mesa y a una bebida o tapa. Una costumbre muy añorada en estos últimos dos meses entre los barceloneses.

Sin embargo, en esta primera fase de desescalada el aforo es del 50% y esto provoca que muchos negocios no vean viable económicamente abrir en una etapa tan inicial como es la fase 1 vigente desde este lunes.

Habrá chiringuitos de playa este verano

Un acuerdo alcanzando el pasado fin de semana in extremis entre el consistorio y los responsables de los 15 chiringuitos repartidos por las playas de la ciudad hará posible que el frente marítimo recupere estos establecimientos de cara a este verano atípico. Esta posibilidad parecía imposible la semana pasada ante la negativa de los gestores de estos chiringuitos.

El frente marítimo ha recuperado este lunes parte de los 15 chiringuitos de playa que, finalmente, abrirán durante este verano atípico

El gremio de restauración decidió el pasado sábado con los representantes municipales que las terrazas de estos locales a pie de arena puedan ocupar más espacio para distribuir en condiciones de seguridad sus 30 mesas y 120 sillas por chiringuito.

Además, el Ajuntament también bonificará el 75% de las tasas. «Es un acuerdo que salva empresas y parte de los empleos que no se hubieran creado. También salva el litoral porque estos servicios suponen un necesario control de la playa», ha indicado Roger Pallarols, director del gremio.

Se amplía el horario para hacer deporte en la playa

Desde este lunes, se puede pasear y hacer deporte de manera individual en el frente marítimo entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 20 y las 23 horas. El consistorio ha ampliado el horario incluyendo la franja de tarde-noche para «conseguir esponjar la de las mañanas», ha declarado el regidor de Emergència Climàtica, Eloi Badia.

Este lunes también se ha permitido por primera vez en la desescalada poder sentarse en los bancos o en el césped

de los parques de la capital catalana

El concejal ha dado datos de ocupación en las 10 playas en los últimos días, que ha oscilado, ha asegurado, entre el 6% y el 17%. Las cifras estarían muy lejos de la «saturación» del espacio costero que se critica desde las redes sociales. Tomar el sol y bañarse será posible en la fase 2. Este lunes también se ha permitido por primera vez poder sentarse en los bancos o en el césped de los parques.