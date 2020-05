Aprobada con consenso la ley que articula la paga de 200 euros a afectados por ERTE

Ambas han sido aprobadas este lunes en una sesión extraordinaria que ha supuesto la vuelta de los plenos del Parlamento (aunque solo con parte de los diputados asistiendo presencialmente) tras haberse suspendido los mismos por el estado de alarma a raíz del COVID-19. La sesión ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas y un aplauso hacia los profesionales sanitarios y los trabajadores de servicios esenciales.

Estas dos proposiciones de ley han salido adelante con el apoyo de los cinco grupos de la Cámara (PRC, PP, PSOE, Cs y mixto-Vox), algo de lo que todos ellos, y también el Gobierno, se han felicitado reiteradamente durante la sesión.

PAGA A TRABAJADORES EN ERTE

De la paga de 200 euros que se regula con la ley aprobada este lunes se beneficiarán los trabajadores afectados por un ERTE derivado del contexto de esta crisis del COVID-19, que tengan derecho al cobro de la prestación por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y cuya base de la prestación que tienen reconocida no supere los 2.500 euros. Además, solo podrán percibirla los que no reciban complemento alguno de sus empresas.

Además, gracias a la proposición de ley aprobada, el procedimiento para otorgar esta ayuda se iniciará y se impulsará de oficio en todos sus trámites, sin que el beneficiario tenga que presentar solicitud o documentación.

Todos los grupos se han felicitado de la aprobación de esta proposición de ley con "consenso", creen que será "muy bienvenida" por los trabajadores en ERTE y sus familias y supondrá un "auténtico alivio" aunque, sin embargo, han reconocido que se trata de una cantidad "escasa" y una "medida tímida" que, a juicio de varios grupos, debería complementarse con otras ayudas de más relevancia.

El coste estimado de esta medida -que es una de las incluidas en el primer plan de choque contra el COVID19 aprobado por el Gobierno regional tras consensuarlo con los agentes sociales- se estima en 6.975.000 euros, aunque, según se recoge en la ley, el crédito es "ampliable". Inicialmente, la paga iba a ser de 150 euros.

AGILIZACIÓN DE AYUDAS

En la segunda proposición de ley, el Parlamento autoriza que la empresa pública SODERCAN pueda recibir apoyo de la consejería de la que depende, la de Industria, para agilizar la tramitación de las ayudas a los autónomos y micropymes, los llamados 'cheque resistencia' y 'cheque autónomos' puestos en marcha por el Gobierno de Cantabria para mitigar los impactos de la crisis del Covid-19 en el tejido empresarial de la región.

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha señalado que Sodercan, con una plantilla de 45 trabajadores, ha tenido que tramitar casi 11.000 solicitudes del 'cheque resistencia' y a partir de esta semana "seguramente otras 20.000", lo que ha supuesto un "atasco" en el trabajo normal la empresa pública y "retrasos" en el pago a los beneficiarios.

Según ha dicho, ya se han abonado 5.300 ayudas -por importe de casi siete millones, de los 10 habilitados para el cheque resistencia-; 1.400 solicitudes se han de negado y en 6.000 expedientes se ha pedido ampliación de información.

Ha añadido que esta modificación, que únicamente tendrá vigor durante seis meses, permitirá "más agilidad" en la tramitación de las ayudas y ha afirmado que la unanimidad que se ha vivido este lunes en el Parlamento "le da muy buenas sensaciones" y probablemente va a hacer que Cantabria pueda "hacer las cosas mejor que otros territorios".

Desde el PP, la diputada Isabel Urrutia ha criticado que el texto original del PRC proponía que con carácter general "todas las empresas públicas pudieran disponer de todos los funcionarios del Gobierno de Cantabria", y ha agradecido que se haya aceptado su propuesta, introducida este mismo lunes mediante una enmienda transaccional firmada por todos los grupos.

GOBIERNO Y GRUPOS PARLAMENTARIOS SE FELICITAN DEL CONSENSO

Durante la sesión, en la que además de estas dos proposiciones también se ha aprobado por unanimidad una reforma de dos artículos de la Ley del Suelo, tanto el Gobierno como los portavoces de los grupos que han intervenido han puesto en valor el "consenso" alcanzado para sacar estas iniciativas adelante.

"Estamos viviendo una nueva realidad y una situación en la que hay que caminar juntos", ha defendido la consejera de Empleo y Políticas Sociales, la socialista Ana Belén Álvarez, con la que han coincidido de forma general todos los portavoces de los grupos.

Así, por ejemplo, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha opinado que desde el inicio de la crisis del COVID19 en el Parlamento regional se está trabajando "con responsabilidad" y con el ánimo de ser "positivos, constructivos" y "útiles a la gente".

Para Fernández, en la historia de Cantabria "nunca" un Gobierno ha tenido esa actitud y apoyo por parte de los grupos de la oposición. "Ténganlo en cuenta", ha dicho el portavoz del PP, que cree que "la situación lo justifica". Pese a ello, se ha preguntado qué hubiera ocurrido si la situación hubiera sido "al revés" (si PRC y PSOE hubieran estado en la oposición).

Pese a esto, Fernández ha reconocido la "actitud favorable" del Gobierno PRC-PSOE a la hora de escuchar a la oposición e intentar buscar el acuerdo. Así, ha garantizado que si eso se mantiene el PP "va a estar ahí" para apoyarle en medidas que vayan "en beneficio" de Cantabria.

En este sentido, cree que a las proposiciones de ley aprobadas hoy "probablemente" les podrían seguir en próximas semanas y meses otras "porque las herramientas ordinarias de la Administración a lo mejor no siempre valen para situaciones extraordinarias" como la actual.

Así, Fernández ha garantizado que el PP está dispuesto a estudiarlas todas, a celebrar plenos en verano para sacarlas adelante y a "desbloquear" y "agilizar" la adopción de medidas que ayuden a los ciudadanos. Sin embargo, ha aclarado que tampoco contribuirá a dar "barra libre" al Gobierno para que aproveche esta situación del COVID-19 para "cambiar todas las leyes que quiera".

Según Fernández, la actitud que por ahora está demostrando el Ejecutivo regional "contrasta muy visiblemente" con la "prepotencia" y "chulería" que, a su juicio, está demostrando el Ejecutivo central PSOE-Unidas Podemos que "no escucha a nadie", no busca sino que "exige" el acuerdo y "avasalla a la oposición". "Les pido que no lo tomen como modelo", ha apelado el portavoz popular al Gobierno.

Además, tras escuchar la defensa hecha por la portavoz socialista, Noelia Cobo, de la gestión del Gobierno de España de esta crisis, Fernández le ha pedido que "no saque pecho" porque "no es un modelo".

También mientras que la consejera de Empleo ha puesto en valor la herramienta de los ERTE durante esta situación y ha opinado que "no es de extrañar la demora" en la tramitación por el "elevadísimo" volumen, otros grupos como Cs han considerado "inaceptable" que algunos trabajadores aún no hayan percibido la prestación.

Por su parte, el portavoz de Vox Cristóbal Palacio considera que en Cantabria también se "ha reaccionado tarde" y algunas ayudas, como esta paga de los ERTE, llegarán "tres meses después de cuando era necesaria". Además, opina que hay colectivos, como los autónomos, de los que la Administración "se está olvidando".