Cortes en el suministro de agua en Castilblanco por el "consumo desorbitado" coincidiendo con el fin de semana

El alcalde, José Manuel Carballar, ha manifestado en un comunicado que la incidencia no deriva de "averías en las redes de suministro, disminución de caudal o descenso de las reservas embalsadas, sino por un consumo descomunal, ya que en todo momento las infraestructuras estuvieron funcionando a pleno rendimiento".

El problema, según insiste, "ha sido provocado por un incremento muy excesivo de agua en esas horas no obedecen al aseo ni al consumo directo", mediando al respecto "un importante aumento de la población durante estos últimos días que, a su vez, han coincidido con el levantamiento de las restricciones por el coronavirus y el incremento de personas residentes en el municipio", en el que abundan las segundas residencias.

Por eso, el Ayuntamiento está "valorando de cara al verano establecer controles que garanticen la calidad y el suministro de agua que irán desde cortes en la red de abastecimiento hasta el endurecimiento de sanciones económicas a los elevados consumos".

"Nos encontramos ante una situación difícil y sin precedentes. Ahora, más que nunca, tenemos que ser responsables en todos los aspectos. Cada una de nuestras acciones repercute en la sociedad. Por ello, y de nuestro compromiso, depende el poder continuar avanzando y recuperar cuanto antes la situación de normalidad", ha concluido el alcalde.

El Grupo municipal de NIVA-IU, de su lado, ha lamentado que desde el Ayuntamiento "no se haya informado previamente de estos cortes" y entiende que el acceso al agua es un bien de primera necesidad, básico para la vida, "que no se le puede negar a ninguna persona". Por eso, ha reclamado al Gobierno local que "garantice el abastecimiento en un año que no ha estado marcado precisamente por la escasez de recursos hídricos en la provincia".

Los ediles de la coalición de izquierdas, en ese sentido, estudian "tomar las acciones que sean oportunas para que se depuren responsabilidades políticas ante esta situación", cursando además "un llamamiento a los vecinos para que hagan un uso responsable de este bien, solicitando el llenado de piscina y esperando la preceptiva autorización municipal".