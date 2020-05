Pilar Rubio: éxito y fracaso de los ojos azules que enamoraron a Sergio Ramos

Han pasado cerca de 15 años desde que una desconocida Pilar Rubio aparecía por primera vez en televisión. Fue en el extinto Sé lo que hicisteis (La Sexta), donde hacía las veces de reportera canapera poniendo en aprietos a famosos y periodistas. Las pautas de la guionista que la acompañaba, su escultural figura y los penetrantes ojos azules le sirvieron para sacudir los photocalls de las fiestas más importantes, en las que se sentía cómoda escudriñando vidas privadas.

Su protagonismo en el programa de Patricia Conde y Ángel Martín fue aumentando con el paso del tiempo y las diferencias entre la presentadora titular y ella empezaron a ser insostenibles. Patricia veía peligrar su puesto y Pilar tenía muchas ganas de evolucionar, consciente de que sus intervenciones eran, a menudo, lo más seguido por la audiencia. Las ofertas no tardaron en llegarle. Fichó por Telecinco y desde su anterior casa no dudaron en lanzarle indirectas que le hicieron mucho daño.

Su desembarco en la cadena amiga en 2009 fue principio, pero también final. Su paso por Mediaset arrancó con cierta solvencia al frente de Más que Baile, pero su luz se apagó en los siguientes proyectos que llevó a cabo. Los fracasos fueron continuos. De hecho, Telecinco decidió cancelar la edición de Operación Triunfo que ella presentó con unos datos de audiencia pírricos. Ninguno de los siguientes trabajos que desempeñó en la cadena –donde también confiaron en ella como actriz de una serie- fueron residuales. El final de su contrato con Mediaset coincidió con el momento más feliz de su vida personal.

En 2012, anunció su relación con Sergio Ramos, al que conoció durante su época de reportera y donde, dicen, saltaron las primeras chispas. Un noviazgo que decidieron desarrollar lejos de las pantallas, pero que Pilar confirmó para evitar suposiciones. Lo suyo fue un flechazo que acabó en boda. Pero el astro merengue no ha sido el único hombre famoso que ha pasado por su vida.

Discreta con sus asuntos personales, nunca ha querido confirmar la larga lista de conquistas con nombres propios que le presuponen. Amores que fueron tan clandestinos que ni siquiera trascendieron públicamente. Tampoco Pilar ha suscitado demasiado interés en las publicaciones corazoneras, salvo en momentos muy puntuales.

El nacimiento de sus tres hijos, Sergio, Marco y Alejandro, la llevaron a protagonizar las portadas más destacadas. También fue reclamo el día en el que contrajo matrimonio en una boda roquera con el futbolista. Un enlace que reunió a importantes personalidades de la cultura y del deporte y que Pilar decidió compartir con todos sus seguidores. Rechazó importantes cantidades de dinero para hacer una exclusiva y, a cambio, demostró una gran generosidad con periodistas y medios.

Los contrayentes no dudaron en atender a los reporteros a quienes, además, regalaron las imágenes más importantes de la jornada. También hicieron frente a polémicas que surgieron durante la celebración y pusieron la mejor de sus sonrisas. No hubo ni un mal gesto ni siquiera cuando los más críticos pusieron el grito en el cielo ante las excentricidades y el derroche económico para festejar su amor. Tanto, que incluso Pilar no se negó a regalar imágenes a El Hormiguero, programa en el que participa desde 2014 como colaboradora habitual.

Es allí donde ha conseguido realizarse, llegando a protagonizar algunos de los momentos más comentados del programa con retos, en ocasiones imposibles, que han desmontado el cliché de la reportera guapa que no logra evolucionar.