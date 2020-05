Coronavirus.- La Marina revoca l'autorització d'ampliació de terrassa a quatre locals i col·locarà càmeres de control

Així ho ha anunciat el director general del Consorci, Vicent Llorens, en una visita a les instal·lacions de l'alcalde de València, Joan Ribó, qui ha advertit que les normes "s'han de respectar" i ha assegurat que el consistori va a posar-se "seriós" perquè açò es duga a terme en tota la ciutat.

Des de la Policia Local, el seu regidor responsable, Aarón Cano, ha informat que durant l'última setmana s'han elevat deu propostes de sanció a establiments de la Marina, la majoria per incomplir les mesures de seguretat arreplegades en l'estat d'alarma pel coronaviurs i ha assegurat que la Regidoria de Protecció Ciutadana estudia mesures per a sol·licitar el seu tancament temporal davant "reiterats incompliments".

Llorens, que ha defès que la major part dels empresaris de la zona estan actuant "amb responsabilitat" i seguint el protocol de seguretat i desescalada que es va establir pel Govern d'Espanya amb la Generalitat i l'Ajuntament i que es va consensuar fa tres setmanes, ha enumerat les mesures adoptades per a evitar que els fets es repetisquen i davant unes imatges que "es donen per bones o no", correspondrien al dissabte.

En primer lloc, s'ha revocat l'autorització per a l'ampliació de la terrassa a quatre establiments de la zona implicada, amb el que el seu aforament es reduirà al 50 per cent; en segon, en coordinació amb Policia Local, s'ha sumat al procediment sancionador tres locals en considerar que incompleixen el contracte per concessió, un fet que se'ls notificarà aquest dimarts i instal·laran càmeres de gravació per a evitar concentracions de persones, de manera que, quan es detecte, s'avisarà la Policia i per a comprovar el manteniment de la distància de seguretat i l'ús de mascareta.

L'expedient sancionador s'incoa per no guardar la distància social i pel desenvolupament de l'activitat fora de l'horari permès. "Són restaurants que en Fase 1 solament poden donar menjars i sopars; no poden servir copes a les 18.00 ni tindre música com tenien", ha subratllat.

Llorens ha posat l'accent que la major part de les empreses està complint el protocol i ha advertit: "Que hi haja gent que no actue correctament, no ha de embrutar el treball de la resta", per la qual cosa seran "inflexibles".

NO A UNA MARXA ARRERE

Per la seua banda, Ribó ha assenyalat que, encara que la gent tinga "moltes ganes" d'estar en terrasses, "estem en un procés de desescalada" i "és imprescindible que respectem les normes". "Si no ho fem de forma acurada i amb certa disciplina personal, podem acabar com altres països que han fet marxa enrere. Seria terrible per a l'economia i la moral i el desànim de les persones, i no podem permetre-ho", ha dit, i ha recalcat que el consistori està adoptant mesures perquè açò "no passe en La Marina ni en el riu ni enlloc".

Sobre la realitat del que reflecteixen els vídeos difosos i per que hi ha persones diuen que no es corresponen amb l'ocorregut, l'alcalde ha reconegut que en una imatge es pot perdre profunditat de camp o haver-hi concentració de plànols, però, en tot cas, "la Policia ens ha dit que hi ha propostes de sanció i si les hi ha hagut és per incompliment de les normes".

"Les imatges, imatges són i punt; ni les done per vàlides ni per invàlides; però la Policia sí que estava allí i en funció d'això opina", ha conclòs.

I des de la Policia, l'edil Aarón Cano ha recalcat que a València hi ha més de 3.000 establiments que poden disposar de terrassa, per la qual cosa ha demanat "no prendre la part pel tot". En el cas de la Marina, ha xifrat en 10 les propostes de sanció i ha incidit que treballaran per al tancament temporal "davant el retirat incompliment de les condicions de la Fase 1".

No obstant açò, ha demanat als ciutadans "no esperar una solució policial a una qüestió que és una responsabilitat col·lectiva". "La responsabilitat social és una part fonamental. Tots estem capacitats per a fer front a l'epidèmia perquè estem en el trànsit, però no hem eixit", ha alertat.