Coronavirus.- Els laboratoris de Fisabio i Salut Pública de València faran 3.000 proves PCR a la setmana

La secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Concha Andrés, i el director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, Javier Santos Burgos, acompanyats del director gerent de la Fundació Fisabio, José Antonio Manrique, han visitat aquest dilluns les instal·lacions dels laboratoris de Fisabio-Salut Pública i del Laboratori de Salut Pública de València.

Tots dos laboratoris, coordinats per Pedro Martí i Xavier López-Labrador, estan realitzant proves PCR de detecció del nou coronavirus de mostres procedents de residències de quatre departaments de salut de la Comunitat: Sagunt, La Plana, Elda i Dénia.

L'adquisició de dos nous robots per part de Fisabio i la Direcció general de Salut Pública permetrà automatitzar el treball de processament de les mostres, acurtar el temps de realització de les proves, i ampliar la capacitat fins a aconseguir la xifra de 3.000 setmanals, destaca la Conselleria de Sanitat Universal en un comunicat.

El passat 14 d'abril la Fundació Fisabio i la DGSP van rebre la capacitació per a fer proves PCR per part de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), amb l'objectiu de potenciar la capacitat diagnòstica per al maneig del SARS-CoV-2 i de la malaltia Covid-19.

El procés de capacitació, que realitza l'ISCIII en coordinació amb el Ministeri de Ciència i Innovació, assegura que els centres compleixen amb els 2 requisits de bioseguretat i disposen del personal i els procediments adequats per a poder realitzar aquestes proves.