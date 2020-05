Coronavirus.- La Comunitat Valenciana frega els 410.000 treballadors en ERTO en la desena setmana d'estat d'alarma

La Direcció general ha rebut 808 sol·licituds d'ERTO, la Direcció territorial de València ha comptabilitzat 30.822 expedients, la d'Alacant 25.636 i Castelló 7.775 expedients.

La majoria de sol·licituds, 54.435, es corresponen al sector Serveis, amb 281.980 treballadors afectats. En Indústria, s'han comptabilitzat 5.559 ERTO, que afecten 107.055 empleats. En el sector de la Construcció s'han presentat 3.759 expedients sobre 18.811 persones, i en Agricultura 287 ERTO sobre 1.251 treballadors.

D'aquests 65.041 expedients, -uns per causa de força major i uns altres per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP)-, l'Administració ha resolt 57.753, que afecten un total de 330.550 treballadors.