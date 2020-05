Coronavirus.- Calero assegura sancions per als "irresponsables" que han incomplit les normes en La Marina

"Aquest cap de setmana hem vist imatges d'irresponsables que ens poden fer retrocedir i que seran, sens dubte, sancionats per la seua irresponsabilitat", ha anunciat Calero, qui ha admès que sap que hi ha ganes d'"avançar" però ha reclamat la necessitat de "mantindre l'esforç col·lectiu".

Segons ha indicat Calero en declaracions facilitades per Delegació del Govern, "tenim ganes d'avançar, ja ho sé, estem en Fase 1 i el mar ens crida a tots però l'ús de les platges queda restringit solament a passejos", ha dit, per la qual cosa ha reiterat la necessitat "de mantindre l'esforç col·lectiu" i ha apel·lat "a la responsabilitat de tots para no retrocedir i poder passar de forma segura com més prompte millor a la Fase 2".

En aquesta línia, ha advertit que en la Fase 1 de la desescalada les platges habilitades pels municipis estan destinades "únicament a passejos en les franges horàries determinades" pel Ministeri de Sanitat i ha insistit en la necessitat de "de ser estrictes en el compliment d'aquestes pautes per a evitar rebrots i aconseguir entre tots passar a la Fase 2".

A partir de la fase 2, s'ampliarà l'ús recreatiu i de bany de les platges "sempre en compliment de mesures d'higiene i de distanciament social". Calero ha reiterat la necessitat de "mantindre l'esforç col·lectiu per a lluitar contra aquesta pandèmia" i ha apel·lat "a la responsabilitat de totes i tots para no retrocedir".

Per tot açò, ha insistit "en l'obligatorietat de mantindre la distància física, la higiene i les restriccions de mobilitat de la Fase 1 amb l'objecte de seguir avançant cap a la nova normalitat".