El Gobierno avisa a Nissan que cerrar la planta de Barcelona le costará más de 1.000 millones de euros

El secretario de Industria y Pyme, Raúl Blanco, ha advertido a Nissan de que cerrar su planta de Barcelona le costará más de 1.000 millones de euros, frente a los 300 millones que requeriría garantizar su futuro, así como encontrarse con una actitud "nada pacífica" por parte de las administraciones implicadas.

"Cerrar Barcelona no va resolver sus problemas globales, sino complicarlos (...). Tiene que tener claro que no le va salir más barato de los 1.000 millones", ha afirmado en un encuentro virtual con la prensa Blanco, quien ha dicho, no obstante, que el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona seguirán apostando por la planta aunque Nissan anuncie su cierre.

"Es más positivo y viable invertir que cerrar, cerrar le va a salir carísimo y no va a encontrar ninguna actitud positiva ni en la ciudad, ni en España ni en Europa", ha insistido.

Por el momento, la compañía japonesa no ha comunicado el cierre al Ejecutivo, según Blanco, quien ha recordado que las tres administraciones y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona llevan más de año y medio trabajando conjuntamente para garantizar el futuro de la factoría con la fabricación de un vehículo eléctrico pequeño.

La planta catalana, que genera 3.000 empleos directos y 30.000 inducidos, no estaba inicialmente dentro de la competición por conseguir dicha plataforma, pero entró gracias al citado plan, según Blanco, que ha asegurado que el plan sigue vigente y es "más válido que cualquier otra opción" y que se están haciendo máximas gestiones a nivel nacional y europeo para que evitar el cierre de la única cadena de montaje en la Unión Europea de Nissan.

En su opinión, no tiene sentido que Nissan se marche de la Unión Europea para quedarse sólo en el Reino Unido y le ha advertido de "que es más barato invertir que marcharse".

"La situación es muy difícil, a nadie se le escapa que no ha invertido en la planta en los últimos diez años", ha reconocido Blanco, quien ha afirmado que, no obstante, la fábrica es plenamente competitiva "si se le dota de carga de trabajo y de las inversiones necesarias para los próximos diez años".

El secretario de Industria ha explicado que el plan de viabilidad presentado a Nissan implicaría una inversión de unos 300 millones de euros, de las que las administraciones aportarían el máximo posible dentro del marco legal europeo con ayudas a la financiación o incentivos a la innovación, la formación o la logística.

Por contra, cerrar le costará mínimo 1.000 millones sólo en costes laborales y contractuales por los terrenos, según Blanco, que ha señalado que a esa cantidad habría que añadir el coste que tendría para la imagen y reputación de la compañía o las acciones legales que pudieran decidir las distintas administraciones en temas ambientales o de devolución de ayudas recibidas por incumplimiento.

Por otra parte, ha asegurado que tampoco se entendería que Renault, que mantiene un alianza con Nissan, invirtiera en plantas que se quedarán fuera de la Unión Europea y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja por el futuro de Nissan España, lo que implica garantizar también la continuidad de los centros que tiene en Ávila y Cantabria.

"Si se va de Barcelona habrá que ver qué pasa con esos proyectos", ha apuntado Blanco, quien ha recordado que, tras la salida del Reino Unido de la UE, las únicas plantas de Nissan en la Unión son las de España.

"Nosotros vamos a seguir haciendo gestiones al máximo nivel gubernamental y empresarial en próximos días. No cambiará nuestra actitud aunque anuncie el cierre, pero que sepa y le quede claro que marchar de España y de Europa le saldrá muy caro", ha insistido.

Respecto al plan de ayudas a la compra de automóviles con el fin de reactivar el mercado, Blanco ha confiado en poder tener novedades "en los próximos días", aunque no ha detallado ni la dotación del plan ni a qué tipo de vehículos irá dirigido.

Los sindicatos de Nissan piden al Gobierno presionar a la UE



Los sindicatos de Nissan en Barcelona han denunciado este lunes que las plantas de la marca en España son meros peones a "sacrificar" en el tablero de ajedrez que juegan los socios de la alianza Nissan-Renault y han reclamado al Gobierno que presione a la UE para defender el empleo de estas fábricas.

A sólo tres días de que la automovilística nipona presente sus planes para todo el mundo, lo que incluye sus plantas en España, las organizaciones sindicales redoblan sus presiones a las administraciones públicas para que intercedan por los 25.000 trabajadores que dependen de la marca de manera directa o indirecta.

Además de mantener una huelga indefinida en Barcelona que cumple 22 días, los comités de Nissan se han reunido este lunes por videoconferencia con el secretario general de Industria, Raül Blanco, al que han pedido un último esfuerzo del Gobierno para convencer a la firma de la necesidad de mantener el empleo y sus plantas en España.

Los comités han explicado las razones de la huelga indefinida y han pedido al Ejecutivo español que interceda ante la multinacional para conseguir un plan de viabilidad de un planta que ven viable, según los sindicatos, que han salido más optimistas de la reunión.

El secretario general de la sección de CCOO en las plantas de Nissan en Barcelona, Miguel Ángel Boiza, ha explicado a Efe que Blanco les ha trasladado que "el Gobierno hace todo lo posible" para evitar que Nissan se vaya de España y que está en contacto con la alta dirección de la multinacional para advertirles de que "les va a costar más caro irse que quedarse".

"Nos han asegurado que van a sacar los dientes como administración y que les harán ver que no se entendería que, tras el COVID-19, la primera empresa que se vaya de Europa sea Nissan", ha apuntado, tras recordar que el Reino Unido, donde la firma tiene una planta que podría mantener, ya no forma parte de la UE.

Además, tanto el Ejecutivo como los sindicatos han coincidido en que "más allá de la decisión que se tome el día 28, se puede seguir luchando" y que los planes que se comuniquen no tienen por qué ser "definitivos".

Los sindicatos llevan semanas, e incluso meses, alertando de que la firma automovilística podría optar por cerrar sus centros en Cataluña, lo que acabaría por afectar a las otras plantas en España, un temor que ha ido a más por las informaciones en este sentido publicadas por medios japoneses.

En un comunicado, las secciones sindicales de UGT en Nissan han denunciado también la existencia de una estrategia de la alianza Nissan-Renault para "debilitar y hacer desaparecer a la firma nipona en Europa.

"El mercado europeo se ha convertido en el tablero donde los dos socios están desplegando su estrategia a corto plazo, de manera que cuanto más crece un socio menos lo hará el otro. En esta guerra, las plantas españolas parecen solo peones que uno puede sacrificar para conseguir un botín mayor", han subrayado.

UGT ha instado también a la UE a "no aceptar este dumping social en Europa", tras lamentar que el gobierno francés "esté presionando a uno de los socios -Renault- para que reubique o renacionalice las producciones de la marca si quiere ayudas del Estado".