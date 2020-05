El PP exige mayor implicación al Principado en la reclamación de fondos mineros

El diputado popular ha recordado que, hace tan solo unos días, el Partido Popular de Asturias denunciaba que el Gobierno está pidiendo a los Ayuntamientos que adelanten a cargo de su liquidez el dinero para los proyectos cuyos convenios están pendientes de firma y que, una vez que esta rúbrica se produzca, podrían recuperar esos fondos.

Queipo explica que se trata de inversiones millonarias que la mayoría de los consistorios no pueden afrontar en medio de esta crisis sanitaria y económica y que supone "un auténtico chantaje a los alcaldes por parte del Gobierno de Sánchez, ante la sorprendente pasividad del Gobierno del Principado".

"Estoy convencido de que si lo que está pasando con la firma de los convenios de los Fondos Mineros lo estuviese causando un Gobierno del Partido Popular, Barbón estaría llamando a tomar las calles", afirma Queipo

En este sentido, el portavoz popular recuerda la "enorme importancia" que los Fondos Mineros han tenido para la reactivación de zonas sometidas al cierre de la minería del carbón y la conclusión de infraestructuras clave para estas las comarcas, "si bien no siempre se han sabido gestionar correctamente".

"Atravesamos una situación en que los Fondos son absolutamente imprescindibles para la reactivación del tejido productivo, ya no solo de las propias comarcas mineras, sino de toda Asturias en general, pues los efectos derivados de la inversión de casi 60 millones de euros lo notarán muchas empresas de toda la región, especialmente las que puedan acceder a los distintos contratos que se formulen para ejecutarlos", concluye Queipo.

BATERÍA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

"La Asturias trabajadora vive sumida en el más absoluta de las incertidumbres. Con ERTEs que no se están pagando, un tejido industrial afectado por la reducción de demanda y altos costes energéticos debido a políticas erróneas del Gobierno Central, comercio y hostelería asumiendo pérdidas millonarias, no podemos, como sociedad, permitir que el Gobierno Central nos congele las inversiones de los Fondos Mineros. Necesitamos que el Principado reaccione: no se les oye, ¿dónde está el Consejero de Industria?", señala el portavoz popular.

Por último, y a raíz de las "innumerables incógnitas" que rodean a la firma de los convenios, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Junta General del Principado una batería de iniciativas orientadas a forzar la comparecencia en la Cámara del Consejero de Industria, Enrique Fernández, para que explique su papel en la gestión del problema.