Cómo ir a misa en la Fase 1: así se preparan las iglesias

La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, donde se regulan las diferentes medidas de alivio para los territorios que se encuentran en fase 1, establece una serie de pautas para la apertura al público de los lugares de culto religioso.

Así, se puede leer: "Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias".

¿Qué normas hay que seguir para acudir a misa?

Además de no superar un tercio del aforo, con las distintas formas que permite la orden ministerial para calcularlo, hay otra serie de obligaciones que establece el BOE y que se han de llevar a cabo a la hora de volver a las iglesias.

En primer lugar, el uso de mascarilla será obligatorio con carácter general. Además, habrá que desinfectar los espacios a utilizar de los lugares de culto antes cada reunión o celebración.

Por otro lado, la entrada y salida de la iglesia deberá estar organizada para evitar aglomeraciones y se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes en la entrada.

No se podrá usar el agua bendecida, se evitará el contacto personal, manteniendo la distancia de seguridad, no se distribuirán objetos, libros o folletos y no se llevará a cabo la actuación de los coros.

Desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Madrid han elaborado un vídeo donde se resumen todas estas medidas de cara a que todos los fieles puedan cumplirlas.

Medidas a la hora de comulgar

Uno de los momentos de la misa en los que es más probable el contacto cercano entre las personas es, precisamente, el momento de comulgar. Por ello, la Conferencia Episcopal, ha elaborado también una serie de pautas que los fieles han de cumplir: