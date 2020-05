Consultorio de Vivienda: "El seguro no cambia el techo por una fuga pese a que se comprometió, solo tapa dos agujeros"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Vecino con barbacoa

PREGUNTA Vivimos en un piso con terraza que da a un patio interior. Tenemos un inquilino que desde su llegada no solo ha instalado una salida de humo en la fachada, que es ilegal, sino que se ha instalado una barbacoa industrial, algo que ya ha sido reclamado y denunciado en la comunidad, ya que no está permitido.

La dueña pasa del asunto y el inquilino aún más, y aprovecha para hacer fiestas, ruidos a todas horas de la noche e incluso uso y disfrute de la piscina por sus amistades con bebidas alcohólicas y todo tipo de gritos. No hay manera de tener una convivencia. Hemos llamado a la policía y solo nos dicen que no pueden hacer nada.

No sabemos cómo actuar con respecto a la barbacoa porque todo el humo y olores se nos meten en casa.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Dado que se trata de actividades molestas y prohibidas, pueden iniciar los trámites para la acción de cesación prevista en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Derribo en confinamiento

PREGUNTA Quería consultar si es legal comenzar el derribo y reconstrucción de una vivienda durante el confinamiento debido al estado de alarma en el que nos encontramos .

Es una propiedad privada que colinda con nuestra vivienda. Forma parte de nuestra comunidad de 5 vecinos (aunque la comunidad está sin constituir).

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la vivienda no se encuentra habitada y se cumplen con las medidas de sectorización previstas en la orden ministerial dictada al efecto, no hay inconveniente.

Reducción de renta

PREGUNTA Estoy alquilado en una vivienda en la que se comenzaron obras días antes del confinamiento. Las obras no me permiten usar la mitad de la casa y, puesto que se trata de una reforma, la normativa (Orden SND/340/2020) no habilita a los obreros a continuar.

¿Puedo acogerme a la reducción de la renta que se contempla en la Ley de Arrendamientos Urbanos o este supuesto queda congelado con la actual situación y la declaración del estado de alarma?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque la LAU lógicamente no prevé expresamente este supuesto, entiendo que por analogía puede solicitar la reducción de la renta correspondiente a la zona de la vivienda que no puede disponer.

Mudanzas en cuarentena

PREGUNTA El 31/03/2020 vendimos el chale en el que vivimos en RivasVaciamadrid (Madrid), poniendo en el contrato de compraventa una claúsula de precario que nos permite residir en el mismo hasta el levantamiento del estado de alarma. Pero el comprador insiste en que lo desalojemos lo antes posible.

Tendríamos que hacer dos mudanzas, porque estamos divorciados. Mi nueva vivienda está en obras, que se paralizaron con la entrada en vigor del estado de alarma. Tengo contratada con IKEA y pagada la instalación de los muebles de la cocina.

Me surgen dos preguntas, habida cuenta que mi nueva vivienda es un piso dentro de una Comunidad de Vecinos de Rivas. ¿Pueden transportar y montar los muebles de la cocina? ¿Puedo realizar la mudanza?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Respecto a la primera pregunta, si la vivienda se encuentra vacía, sí. Sobre la segunda, a este respecto debe consultar en el ayuntamiento, donde deberá presentar y valorarán a tenor de la documentación que presente si es procedente o no dado que, como regla general, no consideran las mudanzas como actividad permitidas al no tener un carácter esencial.

Niños ruidosos

PREGUNTA Me gustaría saber cuál es el procedimiento a seguir para informar de que mis vecinos tienen a sus niños haciendo una vida nocturna. Desde 6 de la tarde no paran de dar carreras por toda la casa hasta las 4 de la mañana que se quedan dormidos.

Al principio creía que era un efecto del confinamiento, pero viendo que era a diario y 4 niños a altas horas de la madrugada dando voces y corriendo tiene pinta de que los padres han perdido el control.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El único procedimiento previsto en la LPH, art. 7.2, es el de la acción de cesación por actividades molestas.

Gotera en garaje

PREGUNTA Tengo alquilada una plaza de garaje en el edificio donde vivo. El caso es que hay gotera y cuando llueve empieza a caer trocitos de pintura y de yeso. Se lo he dicho al propietario de la plaza y dice que es cosa de la comunidad. Vinieron a verlo unos albañiles para dar presupuesto pero no se debió de aprobar en la junta de vecinos.

¿A quién tengo que reclamar que se arregle la gotera? El propietario dice que es cosa de la comunidad y la comunidad no aprueba la derrama y a mí me sigue cayendo agua en el coche. Muchas gracias

RESPUESTA DE LA EXPERTA Quien debe reclamar a la comunidad es el propietario de la plaza para que se realicen las reparaciones necesarias. No obstante, puede dirigir un burofax a la comunidad informando de los hechos y requiriendo para que se ejecuten la sobras.

Bajo ruidoso

PREGUNTA Vivo en un bajo con los consiguientes problemas. Ruido del portazo de la puerta del portal cuando se abre y se cierra y del telefonillo. Escucho los pasos de la gente subiendo y bajando las escaleras corriendo. Escucho cuando abren y cierran los buzones ya que están pared con pared con mi salón. Escucho los corrillos que se forman en el portal cuando se encuentran los vecinos. La pared de mi salón, que queda junto a las escaleras del portal, debe ser extremadamente fina porque se escucha totalmente todo.

¿Hay alguna forma de que se pueda medir los decibelios que hay en mi casa y poner algún tipo de reclamación?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede medir los decibelios mediante un sonómetro y solicitar a la comunidad que se adopten las medidas correctoras necesarias que garanticen la habitabilidad de su vivienda. Aunque el hecho de vivir en un bajo lleva aparejado, dada su situación, estos inconvenientes, que no sufren los de las viviendas de plantas superiores.

Cambiar el techo

PREGUNTA Un día empieza a caerme agua por el techo de un baño. Contacto con mi vecina de arriba y da parte a su seguro. Viene un fontanero de urgencia y me hace dos agujeros en el techo del baño (lo tengo bajado) de al lado para localizar la fuga. Días después viene la perito del seguro de mi vecina y dice que hay que cambiar el techo entero.

En un primer momento no hay problema, incluso me mandan a un albañil, pero este dice que para quitar el techo y cambiarlo hay que desmontar la mampara del baño, la columna de hidromasaje y el radiador. Días después me llama la perito y me dice que desde el seguro de mi vecina le han dicho que me trasmita que no me lo van a arreglar. Que dé parte a mí seguro.

Doy parte a mi seguro y como estamos en estado de emergencia me piden fotos de los daños. Días después me hacen una oferta económica, a lo cual me niego y les digo que lo que quiero es que reparen. Entonces me dicen que ellos no me cambian el techo entero, que sólo tapan los agujeros. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Debemos atender al informe del perito para conocer cuál es el origen de la fuga, es decir, si se encuentra el foco en una canalización comunitaria o privativa.

Ahora bien, en ambos casos a usted no solo deben repararle la fuga sino los daños estéticos que haya sufrido con independencia de que lo cubra o no la póliza.

Ventilador 24 horas

PREGUNTA Espero que me puedan orientar sobre el incesante ruido que emite un ventilador conectado 24 horas que da a un ojo de patio. Vivimos en un bloque de 3 plantas, (bajo, primera y segunda). Nosotros vivimos en la primera planta.

El vecino de de la segunda planta ha colocado en una ventana de un dormitorio suyo que da al ojo de patio un ventilador que mantiene encendido 24 horas al dia.

Creemos que lo ha instalado ahi porque es su cuarto de entretenimiento donde juega con el ordenador y videoconsola hasta altas horas de la madrugada y el calor que emiten estos dispositivos le ha obligado a usar un ventilador que está encendido siempre, lleva así ya más de dos semanas.

Le hemos pedido al vecino que lo cambie de lugar, pero se niega. El problema es que de noche si abres el cristal de la ventana del dormitorio, el sonido entra y ya es imposible conciliar el sueño.

¿Qué podemos hacer? ¿Puede tener el ventilador ahi instalado siempre? ¿Podemos reclamarle que lo retire por motivos de descanso? ¿O podemos obligarle a que lo apague de noche aunque sea?