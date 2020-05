Los concursantes de 'OT 2020' desvelan por error que ya se habían visto antes de reencontrarse en la Academia

Ha sido la comidilla de este domingo. En una charla entre varios de los concursantes de OT 2020, ellos mismos desvelaron algo que, se supone, era un secreto: que ya se habían visto todos antes de entrar de nuevo en la Academia.

Eso pasó el 13 de mayo, día en el que los triunfitos que aún siguen en la competición volvieron a pisar las instalaciones para reanudar el talent. Aquel día todo eran besos ya plausos de unos amigos que volvían a reencontrarse dos meses después de que el programa se aplazara por la crisis del coronavirus y cada uno pusiera rumbo a sus ciudades de origen.

Sin embargo, una conversación sacada a la luz este domingo deja claro que no fue así y que ya se habían reencontrado antes, concretamente en un hotel. Fue Eva la que dios pie a dicha conversación al lanzar una pregunta al aire: "¿Cómo os sentisteis la primera vez que os visteis?". Entonces, Maialen y Nia, algo contrariadas, respondieron: "¿Aquí? ¿Dónde?". "En el hotel", dijo la gallega,desvelando lo que, se supone, no se debía saber y que, hasta ahora, el programa no ha contado.

los personajos de ot exponiendose solos pic.twitter.com/MHu5wcELLf — van (@ajupitas) May 24, 2020

Mientras Maialen y Nia no sabían dónde meterse, incluso queriendo cortar la conversación, Flavio había recogido el testigo de la pregunta de Eva y, haciendo caso omiso a sus compañeras, relató lo que para él fue el reencuentro (en el hotel).

Una conversación que no ha pasado desapercibida en Twitter, donde se ha creado un revuelo monumental al salir a la luz el secreto.