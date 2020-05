Advocats de Maeso insistixen en el "risc innecessari" que corre a la presó amb la Covid-19: "Si emmalalteix, pot morir"

Així consta en el recurs de súplica que han presentat els advocats de Maeso, del despatx Castillo Castrillón, després de la denegació de la suspensió de la condemna i la llibertat condicional en entendre la secció segona de l'Audiència de València que no hi havia risc palés per a la seua vida per contagi de coronavirus en el centre penitenciari.

Maeso va requerir al tribunal la seua posada en llibertat condicional atenent la seua edat, 78 anys, les malalties que pateix i el risc afegit en l'actualitat amb la Covid-19. Porta a la presó 13 anys, amb permisos puntuals, i es va fixar la seua eixida per al 2027.

No obstant açò, l'Audiència li'l va denegar i va fonamentar la seua decisió en l'informe mèdic remès pel centre penitenciari en el qual es troba l'anestesista, que reflectia que no s'havia registrat fins a hui cap contagi per coronavirus entre els presos, encara que sí entre funcionaris de Vigilància.

Ara, la defensa de Maeso ha tornat a demanar la seua llibertat sobre la base de diversos criteris: existeix un "elevadíssim risc innecessari" en seguir a la presó. Al·leguen, en relació amb l'informe del centre, que el condemnat té una "alta probabilitat de contagi" i, en el cas d'emmalaltir per coronavirus, "podria arribar fins i tot a morir en posseir múltiples patologies prèvies".