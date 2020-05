L'Ajuntament de València aposta per buscar de forma "conjunta" una "data especial" per a cremar la 'Meditadora'

Així ho han indicat aquest dilluns el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que d'aquesta manera no s'ha mostrat partidari que aquesta peça es plante de nou el 2021. L'edil s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa telemàtica que ha oferit per a presentar l'últim Infobaròmetre fet pel consistori, preguntat per la proposta de l'equip creatiu de la falla municipal d'enguany de recuperar la 'Meditadora' en les festes del pròxim any.

La part superior de la falla municipal del 2020, la 'Meditadora' a la qual en declarar-se la pandèmia de la Covid-19 se li va col·locar una mascareta, és l'únic element d'aquest monument que es va salvar de la cremà alternativa d'aquesta proposta que es va dur a terme després de l'ajornament de les Falles per la crisi sanitària.

La falla, el lema de la qual era 'Açò també passarà', ha sigut obra dels artistes fallers Manolo Martín, José Ramón Espuig i del dissenyador Escif. L'equip creatiu Brillo y Sabor d'Escif es va fer ressò aquest diumenge d'una petició ciutadana en la plataforma Change.org que demana que la 'Meditadora' s'acabe de construir i torne a plantar-se en les pròximes Falles després d'haver quedat finalment suspeses les del 2020 per la Covid-19.

Galiana ha assenyalat que mentre es decideix aquesta qüestió, s'ha de seguir amb el procés per a triar la falla del consistori del 2021, també per a ajudar a "al moviment econòmic del sector" dels artistes fallers. "També per açò hem convocat els concursos per a les dos falles -municipals- del 2021", la gran i la infantil, ha ressaltat en aquest sentit.