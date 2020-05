Otro golpe en la familia Lequio: Borja, el hermano pequeño de María Palacios, sufre una enfermedad grave

Alessandro Lequio no se ha repuesto aún de la muerte de su hijo Álex a causa del cáncer que padecía cuando la desgracia vuelve a asolar a su familia en forma de enfermedad. En este caso, en la figura de Borja Palacios, su cuñado y hermano menor de María Palacios.

María y Alessandro Lequio se casaron en 2008, en una boda en el monasterio de Santa María la Real de Sacramenta en Segovia. Sin embargo, la pareja se conocía desde 1999 y desde entonces el italiano ha mantenido una estrecha relación con la familia de su esposa.

Fue en aquel entonces, cuando el joven Álex tenía ocho años de edad, cuando conoció a Borja, con el que le unió inmediatamente una estrechísima relación. Unión que, de alguna forma, se había visto reforzada por la camaradería y compañerismo entre ambos en el proceso de una grave enfermedad.

Porque según la revista ¡Hola!, el "hermano" de Álex Lequio (así se llamaban entre ellos) está recibiendo tratamiento médico, aunque, tal y como ha podido conocer Jaleos a través de Natalia Palacios, hermana de María y Borja, este último "se encuentra bien y está estable".

Para él, por la proximidad en la edad entre ambos, ha sido un durísimo golpe la muerte de Álex, dado que entre ellos había surgido una complicidad tremenda ante la situación adversa que ambos atravesaban. De ahí las hermosas palabras con las que Borja se despidió del hijo de Ana Obregón.

"Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu 'hermano mayor'. Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor. La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera", aseguró Borja tras el fallecimiento.

"Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad", escribió citando la película Gladiator antes de acabar despidiéndose en inglés: "¡See you soon [Nos vemos pronto], gladiador! Love you! [Te quiero]".

Una familia privilegiada

Los hermanos Palacios, descendientes de una familia de la nobleza, son cuatro: Carla, Natalia, María y Borja. Siempre han llevado la discreción como modus vivendi, aunque sí que se sabe, por ejemplo, que Natalia se licenció en Derecho aunque actualmente regenta y es dueña de la floristería Muscari del exclusivo Barrio de Salamanca madrileño, o que María tiene una sección en la revista ¡Hola!.

Borja, por su parte, es economista y, desde hace algo más de tres años, ejerce como Asset Manager (quien se encarga de la eficiencia de la empresa) en Azora, una compañía de inversiones inmobiliarias. Para llegar hasta ahí obtuvo un Master of Business Administration en el EAE Business School y posteriormente un máster en Digital Business en ESIC. Además, en 2012, fundó la empresa Saint John Shoes.