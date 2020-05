Coronavirus.- La Generalitat enquesta usuaris de Metrovalencia per a conéixer els nous patrons de mobilitat

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, l'objectiu que es persegueix és poder disposar d'informació suficient de les noves pautes de mobilitat dels passatgers a cada moment concret de l'estat d'alarma per a analitzar "en profunditat" les dades i poder determinar quin tipus de polítiques s'han d'aplicar al transport públic ferroviari en la província.

Una desena de professionals entrevistaran durant una setmana 650 usuaris del metro i tramvia majors de 15 anys en l'actual fase 1 de confinament, situació i nombre de qüestionaris que es repetiran quan la província o els municipis pels quals s'estén la xarxa de Metrovalencia vagen canviant de fase, ja siga a la 2 o la 3. Al final, es duran a terme 1.950 enquestes entre les tres etapes.

Els entrevistadors, que portaran 'smartphone' d'última generació, realitzaran una senzilla enquesta d'una dotzena de preguntes, aproximadament, que tindran una durada mitjana de deu minuts en diferents estacions de metro i tramvia.

A més de les dades estadístiques habituals, com sexe, nivell d'estudis, ocupació actual i edat, es requerirà informació sobre el motiu del viatge i en el cas que siga per qüestions laborals, s'aprofundirà sobre el sector econòmic al qual es dediquen i l'horari de desplaçaments que utilitzen per a acudir al seu lloc de treball, "qüestions bàsiques hui en dia i en un futur immediat, quan els territoris avancen de fase i, probablement, canvien els costums d'inici i final d'una jornada laboral, com pot ser, per exemple, l'entrada i eixida del treball de manera escalonada".

Per a conéixer més la realitat de mobilitat de les persones usuàries en els seus desplaçaments per Metrovalencia, es preguntarà pels trajectes més utilitzats, la possibilitat de transbord, el tipus de títol de transport que utilitza i a través de quin dispositiu s'adquireix o recarrega, així com el nombre de viatges que s'han fet en l'última setmana i la freqüència d'ús que es realitza del metro o tramvia.

Finalment, es demanarà informació sobre si és un usuari obligat o no (si disposa o no de vehicle propi per a poder realitzar el desplaçament que efectua en eixos moments) i per què ha triat Metrovalencia per al seu viatge.