Tres detinguts a Ibi per ocupar il·legalment vivendes, una d'elles per a emmagatzemar objectes robats

Segons informa la Benemérita en un comunicat, els ara arrestats havien usurpat una vivenda per a viure i una altra per a emmagatzemar els objectes sostrets en robatoris comesos per vivendes dels voltants.En l'operació han sigut confiscats 158 quilos de coure i 220 quilos d'altres metalls, així com multitud de ferramentes sostretes.

A la fi del mes d'abril, agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Ibi van detectar un lleuger repunt de robatoris comesos en una zona molt focalitzada del municipi.

Quan van començar les vigilàncies, es van adonar que la majoria d'aquests fets delictius s'havien produït als voltants d'una vivenda que resultava estar ocupada per una parella, i a la qual solia acudir el germà de l'home.

Després de diverses setmanes de seguiment, van corroborar que la vivenda no solament l'havien usurpat per a residir, sinó també perquè fera de "centre d'operacions dels seus delictes", explica l'Institut Armat.

Des d'aquest immoble, accedien a altres dependències limítrofes, com una fàbrica en estat d'abandó, d'on van sostraure ferramentes i grans quantitats de coure, i als patis interiors d'una altra vivenda, d'on van sostraure canonades de coure i l'aixeteria. A més, es va constatar que per a emmagatzemar i ocultar tot el robat van decidir apropiar-se d'una altra vivenda davant del domicili.

RECUPERATS 158 QUILOS DE COURE

Una vegada els agents van obtindre indicis suficients, es va procedir a l'entrada i registre del domicili, la qual cosa va donar com a resultat l'aprehensió de 158 quilos de coure i 220 quilos d'altres metalls, així com multitud de ferramentes, procedents de la citada fàbrica.

La Guàrdia Civil va procedir a la detenció d'aquestes tres persones com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força i dos delictes d'usurpació de vivenda.

L'autoritat judicial va decretar la llibertat provisional sense fiança per a tots ells, amb l'obligació de comparéixer els dies 1 i 15 de cada mes i tantes vegades com foren cridats, a més de la prohibició d'eixida del territori nacional i d'expedició del passaport.

APUNYALAMENT

La Guàrdia Civil destaca que un dels detinguts posseeix multitud d'antecedents per delictes similars i que juntament amb la seua parella "van protagonitzar un fet violent el passat mes de febrer pel qual, suposadament, van apunyalar un home, just enfront del domicili que ocupen, creant així una gran alarma social i temor entre els veïns".

Les investigacions continuen obertes, ja que es van trobar multitud d'efectes que, "amb tota probabilitat, provenen de robatoris anteriors però fins al moment no han sigut reconeguts pels perjudicats", segons la Benemérita.