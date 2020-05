Alhambra Venture 2020 ya tiene a las 25 startups finalistas

Con esta finalidad, emprendedores de todo el país tuvieron hasta el pasado 30 de abril para preparar sus candidaturas, siendo más de un centenar las startups que presentaron sus proyectos. Sin embargo, solo 25 de ellas han sido seleccionadas para pasar a la ronda final. Las empresas seleccionadas proceden de Granada, Sevilla, Málaga, Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, Huelva y Murcia. Entre los proyectos seleccionados, se encuentran participantes de distintos programas de aceleración como Andalucía Open Future y Programa Minerva, así como antiguos conocidos del evento que se presentan en busca de financiación.

Así, las participantes en esta nueva edición son Vestigia, Taalentfy, Xtremeai, Fila360, Ecosegundos, Chekin Soluciones Digitales Sl, Solum, Smartbiometrik, Lentistem Biotech, Datlight S.L., Froged, Shapelets, Dropier, Hostandboat, Logístiko, Mykeys Today Sl, Naturcode, Nubentos The Api Marketplace For Health Sl, Timiak Tech, Inveert Smart Planning, Vyootrip Solutions Sl, Ar Vision 2049 S.L., Zero Pro Hero, Grow To Grow, Algae Solutions S.L. y Zinkeat.

El 24 de septiembre acudirán al Parque de las Ciencias de Granada inversores, Venture Capitals y representantes de las 25 startups finalistas que previamente habrán realizado el programa Academy, con más de 30 horas de formación telemática a través de webinars, para perfeccionar sus pitchs.

Durante esta jornada, también se realizará la presentación del Plan Andaluz de Emprendimiento por parte del Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, encuentros startups y reuniones de los inversores con la Consejería. Todos estos cambios permitirán a los participantes disfrutar de una experiencia que sin duda los enriquecerá profesional y personalmente.

Como hasta ahora había sido habitual, los 25 proyectos seleccionados presentarán su pitch y el mejor valorado será premiado con 3.000 euros, galardón que el pasado año recayó en la startup Navlandis, además esta nueva edición contará con un nuevo aliciente: el ganador será invitado al programa Activate de AWS, obteniendo 25.000 dólares en créditos AWS; y no solo eso, los 24 finalistas también conseguirán 5.000 créditos en AWS para sus respectivas startups.

PROGRAMA

De acuerdo con los principales patrocinadores, colaboradores y la comunidad emprendedora, Alhambra Venture continua con la organización del evento según lo previsto, cambiando únicamente el formato y manteniendo los apoyos actuales, así como las actividades y ponentes confirmados hasta la fecha. Esta nueva edición no solo contará con la tradicional ronda de financiación, sino que desde el 6 al 11 de julio tendrá lugar vía telemática y webinars un programa excepcional.

Entre los invitados de esta séptima edición destacan Eduardo Tinoco, emprendedor en serie y actualmente Manager de Staffing Services en Google; Francisco Polo, alto comisionado para España Nación Emprendedora; Rudy Aernoudt, figura referente en el ecosistema emprendedor europeo; José Luis Villén, director de Open Innovation and Partnerships Ecosystem Etisalat; Vincent Rosso, fundador e inversor en compañías como BlaBlaCar España, SeedPop Capital y Consentio y Adrián Garcia, visir de Alhambra Venture y presidente Global de Endeavor. Además de estos referentes del mundo emprendedor, el programa contará con la celebración de mesas redondas, networking, mentoring, talleres online, stands virtuales y mucho más.

Esta iniciativa nació en noviembre de 2014 y en sus siete ediciones se han inscrito y analizado 757 startups. Durante estos años se ha conseguido un total de más de 20 millones de euros invertidos, lo que convierte al programa en un referente en materia de captación de financiación para emprendedores del sur de España.

Alhambra Venture 2020, organizado por Ideal, contará con el apoyo y el patrocinio de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, BStartup, Banco Sabadell, AJE, ElReferente, AWS Cloud Computing, Cevi Pyme, Red Eléctrica Española, ENISA, Acciona y la Universidad de Granada.