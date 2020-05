Nia, de 'OT 2020', deja asombrados a sus compañeros al relatar su incidente con una pelota de ping-pong en Tailandia

Nia, una de las concursantes más queridas de OT 2020, ha sido noticia este fin de semana tras una sorprendente e íntima revelación.

La canaria ha querido compartir públicamente, ante los seguidores del canal en directo del programa y sus propios compañeros de edición, una percance que le pasó en Tailandia cuando decidió meterse una pelota de ping-pong en el interior de su vagina, emulando esa la práctica extendida en el país asiático.

Sin embargo, lo que empezó como un juego casi acaba en el hospital. "Me metí una pelota de ping-pong y se me quedó dentro. Estábamos jugando Kiko y yo en Tailandia a escupir la pelota y claro, como no encontraba las bolas chinas, cogí una pelota de ping-pong", relató la joven ante la atenta mirada de estupor de sus compañeros.

"Estaba jugando con la pelota, la tenía puesta en la mano y, de repente, se me metió. Intentaba sacarla con los dedos y no había manera, yo ya histérica, Kiko diciéndome que me ayudaba, yo no le quería dejar".

Nia y la historia de como consiguió expulsar una pelota del coño con una cucharilla.#CanalOT24Mpic.twitter.com/b0g4DeZUsN — TampocoEsTanCaro (@cincoderegalo) May 24, 2020

Así que la joven, para evitar males mayores, tomó medidas más desesperadas. "Me puse en cuclillas en el suelo y me meé y todo a ver si conseguía relajarme, y no salía".

"Al final cogí una cuchara sopera y otra pequeña e hice fuerza ahí abajo".

Una anécdota que causó furor entre sus compañeros, que tuvieorn después un intenso debate. "No sabéis la fuerza que tenemos ahí abajo", comentaba la canaria.

En las redes sociales también hubo muchos comentarios acerca del percance de Nia.

Ostia que me muero JAJAJAJAJAJAJA — Peci (@ceciliabm23) May 24, 2020

Historias surrealistas: el hilo de las hormigas. Nia y la pelota del coño. — Àngela (@angy_betty) May 24, 2020