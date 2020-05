¿Tu territorio pasa a fase 2? Esto es todo lo que podrás hacer a partir de este lunes

A partir de este lunes, el 47% del terrotorio español entra en fase 2, un estadio del plan de desescalada del confinamiento del coronavirus que levanta aún más las restricciones y permite mayores aforos, vuelta al cole y más libertades.

Son 22 millones de habitantes los que entran en esta fase de la desescalada: todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, las provincias de Guadalajara y Cuenca y tres zonas sanitarias catalanas.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer su tu provincia o zona han pasado a esta fase:

Vuelta al cole

La fase 2 permite la apertura de los centros educativos y, aunque el Gobierno deja en manos de las comunidades qué cursos retornan y de qué forma, parece que serán solo los de final de etapa y de forma voluntaria y parcial.

La quinta prórroga del estado de alarma únicamente señala que "las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario". Se podrán mantener las actividades educativas a distancia y "online", siempre que resulte posible, añade.

Autoescuelas

Las autoescuelas podrán abrir con un tercio del aforo. La Orden del Ministerio de Sanidad publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) modifica concretamente la orden del 16 de mayo sobre la flexibilización de restricciones en los territorios en fase 2 del plan, y regula "otras actividades educativas o de formación", como autoescuelas o academias.

No obstante, deberán priorizar, siempre que sea posible, las modalidades de formación a distancia y online. En estos centros serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas para los establecimientos y locales comerciales de carácter minorista.

Piscinas

Se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas recreativas. El aforo máximo permitido será del 30% de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad de dos metros entre usuarios; en caso contrario, se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la distancia de seguridad.

Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

Poco después de conocerse los requisitos para la apertura de piscinas, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) denunció que la mayoría de comunidades de propietarios no podrán cumplir con ellos. El CGCAFE señala que la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo y no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.

Playas

El tránsito y permanencia en las playas se realizará manteniendo una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de 15 personas, excepto en el caso de personas convivientes.

También se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico,

Cines, teatros y monumentos

Se pueden reabrir los locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales. Si se celebra en lugares cerrados, el espectador deberá contar con asiento o butaca preasignada y no podrá superarse un tercio del aforo original, ni reunir más de cincuenta personas.

En caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo original ni reunir más de cuatrocientas personas. Además, se recomendará la venta online o telefónica de la entrada.

También podrán retomarse las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales, siempre que las visitas no superen un tercio del aforo y cumpliendo las medidas de higiene y prevención, a través de la instalación de barreras físicas de protección para el personal de control y vigilancia; la colocación de carteles con normas y recomendaciones, recordando la necesidad de mantener la distancia interpersonal de dos metros.

En los recintos religiosos con culto, como iglesias, colegiatas o catedrales u ocupados por comunidades religiosas como monasterios, abadías o conventos, el Ministerio de Sanidad recomienda establecer recorridos obligatorios para separar circulaciones.

Misas y cultos

Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo. Se recomiendan, entre otras medidas, el uso de mascarilla con carácter general o el uso de asientos individuales o bien manteniendo la distancia en los bancos.

No se permitirá el uso de agua bendecida ni el contacto personal, ni la actuación de coros. Igualmente, se limitará el tiempo de las celebraciones. En el caso de los musulmanes, deberán usar alfombras personales y se ubicará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado; y que las abluciones rituales (lavado de diferentes partes del cuerpo para purificarse antes de la oración) deberán realizarse en casa.

Velatorios

Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo, en cada momento, de 25 personas en espacios al aire libre o quince personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

Además, la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

Bodas

Se podrán celebrar bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios cerrados y se podrán llevar a cabo en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas. En lo relativo a las ceremonias nupciales será de aplicación a otras celebraciones religiosas de carácter social.

Visitas a mayores

Se permite la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes.

Para las visitas en todos los centros, establecía también que se concertara previamente con la vivienda tutelada o el centro residencial y que se limitara a una persona por residente.

Durante la visita, sería obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo tanto por parte del visitante como por parte del residente y el centro residencial debería contar con procedimientos específicos para regular la entrada y salida de las visitas.

Paseos y deporte

El ministerio de Sanidad ha decidido flexibilizar los paseos en fase 1 y fase 2 de manera que hasta 10 personas puedan realizarlos en fase 1 y hasta 15 en fase dos,

Hasta ahora, los nilños sólo podían salir acompañados de un adulto. A partir de este lunes podrán pasear con dos adultos si se quiere, manteniendo las medidas de seguridad.

También se eliminan las franjas horarias, excepto para los mayores. Las personas de hasta 70 años pueden realizar actividad física no profesional en cualquier franja horaria excepto entre las 10:00 y 12:00 horas y entre las 19:00 y 20:00 horas.