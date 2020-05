Ismael Serrano, indignado con el exministro Bono: "Es increíble que un hombre que se dice de izquierdas diga algo así"

El cantautor madrileño Ismael Serrano ha 'estallado' contra el exministro socialista José Bono, después de que denostase el impuesto a las grandes fortunas, medida que defienden tanto Unidas Podemos como Más Madrid. Serrano criticó la actitud del exministro y cuestionó que alguien “que se dice de izquierdas diga algo así”.

José Bono, que fue entrevistado por Iñaki López en LaSexta Noche, comentó la situación política del país y dirigió sus críticas al impuesto a las grandes fortunas, al que se ha referido el Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante las últimas semanas, como medida para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus.

“No hay economista que en época de crisis defienda que hay que subir impuestos”, afirmó Bono. También añadió que el impuesto a las grandes fortunas es “falso”, que “vale para un ideario radical y estético” y que recaería en las clases medias por la capacidad de las grandes empresas para ejercer ingeniería fiscal.

Para explicarlo con más detalle, expuso el siguiente ejemplo: “Imagine dos hermanos que ganan 100.000 euros al año. Uno de ellos se lo gasta todo. Nada que criticarle. Coches de lujo, chalés de lujo, diversiones, viajes. El otro hermano ahorra 50.000. Pasan 20 años. El hermano que ahorró tiene un millón de euros. El que no ahorró no tiene nada. ¿Es justo que se llame rico al que ahorró y penalicemos con un impuesto el ahorro que hizo y que el otro no hizo?”. “Lo que no podemos es aplaudir, frente al que ahorra, al que se lo gastó todo, eso es propio de discursos comunistas”, dijo.

El cantautor Ismael Serrano no tardó en responder al exministro a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un hilo para contraargumentarle.

Es que todo el argumento está lleno de falsedades. El que tiene un millón no pagaría ese impuesto. Además es el concepto impuesto=me están robando lo que es mío. Es la insolidaridad como argumento a la fiscalidad progresiva. Que puede opinar así. Pero entonces no es de izquierdas — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) May 23, 2020

Serrano expuso que la parábola del hermano ahorrador y el que se lo gasta todo “vale contra todo tipo de impuesto” y criticó a Bono por relacionar los impuestos con el “me están robando lo que es mío”. El cantautor considera que el exministro utiliza la “insolidaridad cómo argumento a la fiscalidad progresiva”. “Que puede opinar así. Pero entonces no es de izquierdas”, concluyó.