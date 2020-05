Paz Padilla y Jordi González comparten una inusual enfermedad por la que no pueden probar el alcohol

Los presentadores Paz Padilla y Jordi González están unidos por algo que no solo es trabajar en el mismo grupo de comunicación. Los comunicadores de Mediaset también comparten una misma dolencia. Según publica El Español, e trata del Síndrome de Gilbert, una enfermedad del hígado producido por el aumento en la sangre de la bilirrubina.

Se trata de un trastorno benigno y poco común del hígado que padece menos del 10% de la población y que se manifiesta en la piel o en los ojos con una pigmentación más o menos amarilla.

No se trata de una dolencia grave que altere la rutina, y no requiere ningún tipo de tratamiento, pero los expertos recomiendan mantener la vigilancia y una vida sana. Eso explica, por ejemplo, que no tomen ni una gota de alcohol, ya que sería contraproducente.

Según la misma información, un ejemplo de famoso que tiene este trastorno es Jordi González, de 57 años, tal y como aseguraron Carlota Corredera, Lydia Lozano y María Patiño en uno de los programas de Sálvamedel pasado mes de abril.

También Paz Padilla. Así lo explicó ella misma en una entrevista con Bertín Osborne en el programa Mi casa es la Tuya, donde insicó que esta era la razón por la que no bebía ni una gota de alcohol, un hábito que ha intentado inculcar también en su hija Anna, ya que es una enfermedad hereditaria. La cómica incluso llegó a rechazar una copa de vino que le ofreció Orborne.