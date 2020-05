Un problema de salud impide a Kiko Rivera completar su reto 24 horas 'non stop'

Kiko Rivera empezaba este sábado un reto muy complicado: pinchar música en directo durante 24 horas sin parar. El objetivo era recaudar dinero para la iniciativa Yo me corono, que pretende luchar contra la Covid-19.

Cuando ya llevaba 16 horas y habiendo llegado a tener más de 30.000 personas conectadas, se vio obligado a suspender la emisión por un ataque de gota, problema de salud que es recurrente en la vida del artista desde hace años.

El pie de Kiko Rivera tras 16 horas de reto. Instagram

Se había preparado a fondo para esta prueba, tanto física como psicológicamente. Durante esta semana no consumió ningún tipo de bebida con cafeína para que estas le hicieran más efecto mientras pinchaba y le permitiera permanecer despierto y enérgico un día entero.

El único momento que pararon la emisión fue por un problema técnico que se solucionó rápidamente. Alrededor de las 4 de la mañana, Kiko ya no pudo resistir más el dolor y tuvo que abandonar.

"Ahí podéis ver cómo tengo el pie después de 16 horas. Mi salud no me permite más. Gracias a todos por estar conmigo. Y siento no haberlo conseguido, pero la salud es lo primero", declaró el hijo de Isabel Pantoja en las redes sociales. Pero el artista no se rinde y se compromete a volver a intentarlo en un futuro. "¡Prometo volver a intentarlo en mejores condiciones de salud!".